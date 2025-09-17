Opponitz: Ausbau der L 98 im Bereich Kripp abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Nachdem die Landesstraße L 98 im Gemeindegebiet von Opponitz aufgrund von Fahrbahnschäden, altersbedingt vorhandenen Unebenheiten und Setzungen sowie einer mangelhaften Entwässerung ab Kilometer 10,520 bis Kilometer 11,175 nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprach, hat sich das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) entschlossen, die L 98 im Bereich von Kripp auf einer Länge von rund 660 Metern zu erneuern. Die Landesstraße L 98 stellt eine wichtige Verbindung von Waidhofen an der Ybbs nach Göstling an der Ybbs dar.

Im betreffenden Bereich wurden bestehende Stützmauern entlang der L 98 saniert, die gesamte Entwässerung saniert bzw. neu hergestellt und die Fahrbahn der L 98 wurde profiliert und abschließend mit dem Aufbringen einer neuen Deckschicht wiederhergestellt. Die Bauarbeiten führte die Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region aus, haben Anfang Juni begonnen und konnten nunmehr abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 180.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Richtung Opponitz war es im Bereich von Hauslehen oberhalb der Landesstraße L 98a erforderlich, labile Konglomerat-Felsblöcke zu sprengen. Nach Abtransport der Gesteinsmassen wird die Hangsicherung mit Errichtung von erforderlichen Seilsperren fortgesetzt. Dabei wird es zu Verkehrsbehinderungen auf der L 98 a wie folgt kommen: Voraussichtlich bis Mitte Oktober wird die L 98a von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 Uhr bis 17 Uhr gesperrt sein.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at