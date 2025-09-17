willhaben-Auswertung: Nach Jobs in diesen Branchen sucht Österreich derzeit besonders stark

Österreich (OTS) -

Positionen in Vertrieb / Handel sowie Einkauf / Logistik / Transport im Sommer 2025 am häufigsten gesucht

Im Aufwind gegenüber 2024: Produktion / Fertigung, Technische Berufe / Engineering / Architektur sowie Handwerk / Gewerbliche Berufe

Anzahl an Job-Suchen auf willhaben im Sommer 2025 generell deutlich höher als noch im Jahr zuvor

Viele Menschen in Österreich nutzten den aktuell zu Ende gehenden Sommer neben ausgiebiger Erholung auch dazu, um über ihre Situation am derzeitigen Arbeitsplatz nachzudenken. Stellen in welchen Branchen in Juli und August dabei am Jobs-Marktplatz von willhaben besonders oft gesucht wurden, verrät eine aktuelle Auswertung.



Vertrieb / Handel und Einkauf / Logistik / Transport am häufigsten gesucht

Betrachtet man die absolute Anzahl der Job-Suchen pro Branchenfeld, lagen in den vergangenen Wochen Stellen in den willhaben-Bereichen Vertrieb / Handel, Einkauf / Logistik / Transport sowie Assistenz / Sekretariat / Sachbearbeitung besonders hoch in der Gunst der Menschen in Österreich. Auch wer Positionen in Gastgewerbe / Tourismus / Freizeit oder Handwerk / Gewerbliche Berufe ausgeschrieben hatte, durfte sich über besonders viel Interesse potentieller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freuen.



Die Top 10 Bereiche nach Suchen auf willhaben in Juli und August 2025 auf einen Blick

1. Vertrieb / Handel

2. Einkauf / Logistik / Transport

3. Assistenz / Sekretariat / Sachbearbeitung

4. Gastgewerbe / Tourismus / Freizeit

5. Handwerk / Gewerbliche Berufe

6. Produktion / Fertigung

7. Facilitymanagement / Sicherheit / Reinigung

8. Pflege / Soziales / Gesundheit

9. Technische Berufe / Engineering / Architektur

10. Öffentlicher Dienst



Besonders im Aufwind gegenüber 2024: Produktion / Fertigung, Technische Berufe / Engineering / Architektur sowie Handwerk / Gewerbliche Berufe

Bei einer Detail-Auswertung der Top 10 Branchen zeigen sich gegenüber dem Vorjahr auch besondere Trends: So hat die Suche nach einem Job in Produktion / Fertigung in Juli und August 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um fast 20 Prozent zugelegt. Tätigkeiten in der Produktion selbst, aber auch im Qualitätsmanagement, waren gemäß Auswertung Treiber dieser Entwicklung.



Auch Beschäftigung rund um Technische Berufe / Engineering / Architektur war heuer noch beliebter als im Vorjahr, verzeichnete ein Plus bei den Suchen um fast 13 Prozent. In diesem Umfeld punkteten im Detail vor allem Bauwesen, Automatisierungs- und Elektrotechnik.



Stellen im Handwerk waren in den Sommermonaten 2025 ebenso deutlich stärker nachgefragt als im Jahr zuvor. Hier legten die Suchen um 7,6 Prozent zu. Jobs im Bereich Forstwirtschaft / Landwirtschaft / Gartenbau / Umwelt sowie in der Montage waren ausschlaggebend für den Zuwachs zum Vorjahr.



Anzahl der Suchenden und Suchanfragen generell stark gestiegen

Markus Zink, Head of Jobs bei willhaben: “Wir sehen im Vergleich der Sommermonate Juli und August heuer, gegenüber 2024, insgesamt einen starken Zuwachs an Suchen. Es ist dabei die Anzahl der Suchenden mit mehr als 20 Prozent noch etwas stärker gestiegen als die Suchanfragen generell. Neben den Branchen-Spitzenreitern haben wir auch ausgewertet, wie sich Suchen nach dem gewünschten Beschäftigungsumfang entwickelt hat. Hier haben sich im Jahresvergleich so gut wie keine relevanten Verschiebungen gezeigt. Die Nachfrage hinsichtlich Vollzeit-Beschäftigung lag im Sommer 2025 mit knapp 54 Prozent - und nahezu unverändert gegenüber 2024 - vor Teilzeit mit 34 Prozent.”