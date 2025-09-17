Hotel Sacher Wien erhält den „Best Concierge Desk Award 2025“

Wien (OTS) -

Der Concierge Circle Luxembourg hat das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien als erstes Hotel Österreichs mit dem Best Concierge Desk Award 2025 ausgezeichnet. Die internationale Ehrung wird einmal jährlich an ein herausragendes Luxushotel vergeben und würdigt Exzellenz im Bereich Concierge- und Guest-Relation-Services.

„Diese einzigartige Auszeichnung ist eine große Anerkennung für das tägliche Engagement unseres Teams. Wahre Magie entsteht, wenn alle Hand in Hand zusammenarbeiten, denn jeder Beitrag ist wichtig“, betont Hoteldirektor Andreas Keese stolz. „Servicequalität, Verlässlichkeit und Erwartungen übertreffen – das macht den Unterschied.“

Geehrt wurde das gesamte Concierge- und Guest-Relation-Team des Hotel Sacher Wien, das Jahr für Jahr tausende Buchungen und Anfragen bearbeitet und Gäste aus aller Welt mit höchster Professionalität und persönlicher Note betreut. Die Auszeichnung würdigt jedoch nicht nur die Concierge-Tätigkeit im engeren Sinn, sondern umfasst auch Wagenmeister:innen, Lohndiener:innen sowie die Mitarbeiter:innen der Rezeption, Telefonzentrale und des Spa. Sie alle tragen entscheidend dazu bei, Gästen einen reibungslosen, individuellen und unverwechselbaren Aufenthalt zu ermöglichen.

Der Award wird einmal jährlich von der unabhängigen Non-Profit-Organisation Concierge Circle Luxembourg an ein Hotel weltweit vergeben. Die 2020 gegründete Vereinigung zeichnet ausschließlich renommierte Luxushotels aus.