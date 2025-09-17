  • 17.09.2025, 10:35:04
  • /
  • OTS0059

150 Jahre SCHIESSER

Jubiläumsfeier und Fotoausstellung in Stuttgart (FOTO)

SCHIESSER LOGO 150 Jahre // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/176591 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Stuttgart (OTS) - 

Am 1. Oktober 2025, dem offiziellen Gründungstag, feiert SCHIESSER sein 150-jähriges Bestehen in den Wagenhallen Stuttgart. Unter dem Motto "150 Jahre SCHIESSER - 150 Jahre Qualität, Innovation und Textilgeschichte made in Radolfzell" lädt das Traditionsunternehmen zu einem besonderen Abend mit Ausstellung, Preisverleihung, Kulinarik und Musik. Durch das Programm führt RTL-Moderatorin Annika Lau.

"150 Jahre sind ein Meilenstein, auf den wir mit Stolz zurückschauen und mit viel Energie nach vorne blicken", sagt SCHIESSER CEO Sonja Balodis. "Wir freuen uns, diesen runden Geburtstag gemeinsam mit Kunden, Partnern und Wegbegleitern zu feiern."

Zu den Gästen des Festabends zählen langjährige Partner, Freunde des Hauses und prominente Persönlichkeiten wie zum Beispiel:

  • Bettina Zimmermann, Schauspielerin
  • Clemens Schick, Schauspieler
  • Frauke Ludowig, TV-Moderatorin
  • Franziska Knuppe, Model und Moderatorin
  • Alena Gerber, Model und Influencerin
  • Marco Schreyl, Radio- und Fernsehmoderator
  • Daniela Djokic, Model und GNTM-Gewinnerin
  • Samuel Dohmen, Model und Influencer
  • Tamas Detrich, Intendant des Stuttgarter Balletts

Im Mittelpunkt steht außerdem die Ausstellung zum großen SCHIESSER Fotowettbewerb. Nachwuchs- und Profifotografen waren im Sommer 2025 eingeladen, den ikonischen Ripp-Klassiker - das weiße Tanktop - kreativ in Szene zu setzen. Die besten Arbeiten werden im Rahmen der Jubiläumsfeier in den Stuttgarter Wagenhallen gezeigt.

SCHIESSER blickt auf 150 Jahre Leidenschaft für Textilien zurück und feiert in Stuttgart eine Geschichte, die Tradition und Zukunft verbindet.

Über SCHIESSER

SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität, Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen, Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und nachhaltiger Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.

Für weitere Informationen: www.schiesser.com

Rückfragen & Kontakt

SCHIESSER GmbH, Christoph Böhling, Schützenstraße 18, 78315
Radolfzell
Tel.: +49 (0) 7732 / 90-0, E-mail: presse@schiesser.com,
www.schiesser.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright