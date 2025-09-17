Verein einarmiger und einbeiniger Motorradfahrer startet in Österreich

Wien (OTS) -

Motorradfahrer, die bei einem Umfall einen Arm oder ein Bein verloren haben und wieder zurück auf die Straße wollen, bekommen jetzt in Österreich Unterstützung und eine Community. Der deutsche Verein „Einarmhelden & Einbeinhelden“, der auf solche Fälle spezialisiert ist und etwa auch beim Umbau der Maschinen berät, startet in Österreich, berichtet das Onlinemedium campus a . „Wenn man mit einer Behinderung zurück aufs Bike steigt, nach all den Einschränkungen im Alltag, gibt das ein Stück Freiheit zurück“, sagte Vereinsgründer Thorsten Elch Krämer gegenüber campus a . Elch Krämers rechter Arm ist seit einem schweren Motorradunfall gelähmt. Zum ganzen Beitrag geht es hier .