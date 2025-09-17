- 17.09.2025, 10:31:02
Verein einarmiger und einbeiniger Motorradfahrer startet in Österreich
Versehrte Biker wollen weiter biken: „Große Nachfrage festgestellt.“
Motorradfahrer, die bei einem Umfall einen Arm oder ein Bein verloren haben und wieder zurück auf die Straße wollen, bekommen jetzt in Österreich Unterstützung und eine Community. Der deutsche Verein „Einarmhelden & Einbeinhelden“, der auf solche Fälle spezialisiert ist und etwa auch beim Umbau der Maschinen berät, startet in Österreich, berichtet das Onlinemedium campus a. „Wenn man mit einer Behinderung zurück aufs Bike steigt, nach all den Einschränkungen im Alltag, gibt das ein Stück Freiheit zurück“, sagte Vereinsgründer Thorsten Elch Krämer gegenüber campus a. Elch Krämers rechter Arm ist seit einem schweren Motorradunfall gelähmt. Zum ganzen Beitrag geht es hier.
