„FM4 Unlimited im Wiener Prater 2025“ am 3. Oktober

Am Freitag, den 3. Oktober feiert FM4 die Clubmusik bei „FM4 Unlimited im Wiener Prater 2025“: Ab 18.00 Uhr gibt es vier DJ-Stages am Calafatiplatz und freien Eintritt bei verschiedenen Fahrgeschäften, um 22.00 Uhr beginnt die Clubnacht in der Pratersauna. On Air sendet „FM4 Unlimited“ live von 19.00 bis 22.00 Uhr aus dem Prater.

Einmal im Jahr wird der Prater zur Hochburg der gepflegten Clubmusik, beigesteuert von den besten DJs und Musiker:innen, mit Feingefühl kuratiert von den Macher:innen von „FM4 Unlimited“ – höchste Qualität ist somit garantiert. Wenn „FM4 Unlimited“ zum Feiern in den Wiener Prater einlädt, wird kein Genre elektronischer Tanzmusik ausgelassen. Am Calafatiplatz gibt es bei freiem Eintritt von 18.00 bis 22.00 Uhr vier DJ-Stages mit Anna Ullrich, Oberst & Buchner, Wiener Planquadrat, PartyPauli, DJ Joe Joe, Spinelly, Aras & Jalen Mess, Lina & Fritz sowie peng! DJ Team und Freifahrten bei verschiedenen Fahrgeschäften: Blumenrad, Break Dance, Tagada, Autodrom, Jumper, Freifallturm und Praterzug. Im „FM4xpeng! Sabotage“-Pop-up, welches im Kinderautodrom zu finden sein wird, kann man außerdem die gesamte „FM4xpeng! Sabotage Modekollektion“, die anlässlich des 30. Geburtstags von FM4 entstanden ist, erwerben. Und: FM4-Wristbands werden vor Ort auf Wunsch personalisiert.

Der Praterzug-Shuttleservice verbindet das Happening am Calafatiplatz mit der anschließenden Clubnacht in der Pratersauna, wo von 22.00 bis 6.00 Uhr zwei Floors bespielt werden (Tickets im Vorverkauf unter https://shorturl.at/Ntc2W). Am Mainfloor legen Functionist, Makossa, Oberst & Buchner und Annika Stein auf, im Bunker Modumodi, Jon Gravy, Seba Kayan und Aras & Jalen Mess. Das Programm von „FM4 Unlimited im Wiener Prater 2025“ ist im Detail abrufbar unter https://fm4.orf.at/stories/3049629.