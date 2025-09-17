  • 17.09.2025, 10:26:02
„Was braucht der ideale Bürgermeister?“ – Gemeindebund-Podcast mit Meinungsforscher Peter Hajek

Johannes Pressl im Gespräch über Umfragen, politische Kommunikation und die Anforderungen an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Wien (OTS) - 

„Der ideale Bürgermeister, die ideale Bürgermeisterin zeichnet sich durch die Liebe zu den Menschen, ehrliches Bemühen und die Fähigkeit aus, Entscheidungen aus Überzeugung zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger zu treffen“, sagt Meinungsforscher Peter Hajek in der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse“.

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl spricht mit dem Meinungsforscher über den Boom von Umfragen und ihre praktische Bedeutung für Politik und Wirtschaft. „Umfragen sind mehr als Momentaufnahmen – sie können als Handlungsanleitung für Entscheidungen dienen“, so Hajek.

Neben seiner Analyse gibt der Experte auch Tipps für Politikerinnen und Politiker: „Man muss nicht immer alles sofort kommentieren und sich nicht dauernd von den Medien treiben lassen.“

Die gesamte Folge ist ab sofort abrufbar: www.gemeindebund.at/podcast

