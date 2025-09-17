Neu: Champions-League-Videos im Ligaportal-Ticker

Graz/Sattledt (OTS) -

Ab sofort werden nicht nur alle In-Match-Videos der ADMIRAL Bundesliga (seit März 2025), sondern auch die Schlüsselszenen der UEFA Champions-League-Spiele von Sky direkt während des Spiels im Liveticker auf Ligaportal.at und in der Ligaportal-App ausgespielt.

Damit erweitert Österreichs reichweitenstärkste Fußballplattform ihr Angebot um ein weiteres Premium-Feature. Im Mai 2025 verzeichnete Ligaportal mit knapp 100 Millionen Zugriffen innerhalb von 31 Tagen einen neuen Rekord. Der Liveticker deckt Woche für Woche über 1.500 Partien ab – von der Champions League bis zur 2. Klasse. Ab sofort sind dort nicht nur Live-Daten, sondern auch exklusive Video-Clips internationaler Topspiele von Sky Sport Austria abrufbar.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal, erklärt: „Dass wir unseren Nutzern ab sofort auch Video-Clips aus der UEFA Champions League direkt im Liveticker zeigen dürfen, ist eine echte Sensation. Egal ob Manchester City, Barcelona, Real Madrid oder Bayern München – die Fans sehen die Highlights jetzt praktisch in Echtzeit. Sky Sport Austria veröffentlicht die Videos direkt während des Geschehens auf der eigenen Plattform und wir liefern sie umgehend an unsere Community aus. Unsere Liveticker sind bereits sehr detailreich, doch die Live-Videos steigern das Nutzererlebnis signifikant. Die Videos, in herausragender Qualität von Sky produziert, sind ein fantastisches Zusatzangebot, über das ich mich wirklich sehr freue. Damit setzen wir neue Maßstäbe im Bereich Fußball-Liveticker und stärken unsere Position als führendes digitales Sportmedium in Österreich.“

Neben den Partien der ADMIRAL Bundesliga umfasst die Vereinbarung mit Sky Sport Austria künftig auch Videos aus der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League – jeweils in Form von ausgewählten In-Match-Clips zu Toren, Platzverweisen und entscheidenden Momenten.



Ligaportal-App jetzt downloaden: https://www.ligaportal.at/fussball-app/