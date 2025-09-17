AVISO: Donnerstag 11.00 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Klubobmann Krauss und Seniorensprecher LAbg. Stadler

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Klubobmann Maximilian Krauss

LAbg. Paul Stadler - Seniorensprecher

Thema: “Teuerung stoppen – Senioren entlasten!”

Wann: Donnerstag, 18. September 2025, 11.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!