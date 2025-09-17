- 17.09.2025, 09:58:32
- /
- OTS0045
AVISO: Donnerstag 11.00 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Klubobmann Krauss und Seniorensprecher LAbg. Stadler
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Klubobmann Maximilian Krauss
LAbg. Paul Stadler - Seniorensprecher
Thema: “Teuerung stoppen – Senioren entlasten!”
Wann: Donnerstag, 18. September 2025, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW