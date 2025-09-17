Mitgliederrekord bei den Grünen: So viele wie noch nie machen mit

Wien (OTS) -

Die Grünen freuen sich über einen neuen Mitgliederrekord: Knapp 7.500 Menschen in ganz Österreich sind bereits Teil des Teams – so viele wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Mitglieder 2025 um 13 Prozent gewachsen. „Noch nie waren wir so viele. Überall im Land schließen sich Menschen den Grünen an, weil sie spüren: Bei uns bekommt ihre Stimme Gewicht, wir hören ihnen zu“ sagt Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen. „Dieser Mitgliederrekord zeigt: Wir werden jeden Tag mehr. Dafür bin ich von Herzen dankbar.“

Der Rekord ist kein Zufall. Viele persönliche Gespräche und gemeinsame Aktionen in den letzten Monaten haben gezeigt: Veränderung und Zusammenhalt entstehen dort, wo Menschen ihren Alltag gestalten. „Als ich bei meiner Kandidatur zur Grünen Bundessprecherin gesagt habe, dass die Menschen wieder spüren sollen, dass wir Grüne an ihrer Seite stehen, habe ich mir genau das erhofft: Dass Vertrauen wächst, weil wir zuhören, weil wir uns einsetzen und weil wir nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeit passiert“, sagt Gewessler.

Die steigenden Mitgliederzahlen sind nicht nur ein starkes Signal der Unterstützung, sondern auch eine Einladung an alle, die noch überlegen, Teil des Grünen Teams zu werden. „Wer Lust hat, in einem starken, offenen Team mitzugestalten, ist bei uns genau richtig“, so Gewessler weiter.