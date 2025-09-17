  • 17.09.2025, 09:40:33
Wissenschaft erobert das Herz von Graz

acib veranstaltet mit "Life is Science" die österreichische Ausgabe der European Researchers Night

Graz (OTS) - 

Am Freitag, dem 26. September 2025, öffnet das Grazer Rathaus seine Tore für ein außergewöhnliches Wissenschaftsevent – die European Researchers‘ Night „Life is Science“. Von 15:00 bis 18:00 Uhr werden im eindrucksvollen Gemeinderatssaal hochkarätige Talks zu den Themen Klima, Künstliche Intelligenz und Demokratie geboten. Die Veranstaltung ist kostenlos, erfordert keine Anmeldung – und bietet auch rundherum viel Programm!

„Noch nie hatten wir ein so vielfältiges Programm. Wir freuen uns besonders, Wissenschaft heuer mitten ins Herz von Graz zu bringen – und mit dem Rathaus als Bühne ein Format zu schaffen, das für jede und jeden zugänglich ist“, sagt Katharina Schwaiger, Projektkoordinatorin von Life is Science.

Science & Society im Gemeinderatssaal:

15:00–16:00 Uhr | Klima
Ulrich Foelsche (Uni Graz): Klima, Kollaps, Katastrophen
Ingrid Krumphals (Pädagogische Hochschule Steiermark): „Regenwahrscheinlichkeit hoch, Verständnis gering – was der Wetterbericht wirklich sagt“

16:00–17:00 Uhr | Künstliche Intelligenz
Christian Gruber (Innophore/acib): „KI in der Forschung – Chancen & Risiken“
Adrian Böck (FH St. Pölten): „Counter Speech – Jugendliche gegen Online-Hass“

17:00–18:00 Uhr | Demokratie
Britta Breser (Uni Graz) und Katharina Aisch-Angus (Uni Graz): „Dauerbaustelle Demokratie“

Weitere Programmpunkte im Rathaus mit Anmeldung vor Ort – begrenzte Plätze:

  • Pop-up-Planetarium von Public Space
    Startzeiten: 15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00 Uhr á 40 Minuten

  • DNA aus Erdbeeren extrahieren von acib GmbH
    Startzeiten: 15:00, 15:30, 16:00 Uhr á 20 Minuten

  • Wissenschaftlich rätseln beim PubQuiz von FH St. Pölten
    Start: 17:00 bis 18:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr im Dom im Berg:
Science Slam Austria 2025 mit Physiker Bernhard Weingartner – eine Show voller Energie, Humor und Wissenschaft zum Anfassen.

Für junge Erwachsene und Familien mit Kindern empfehlen wir zusätzlich das interaktive Mitmachprogramm im Universalmuseum Joanneum mit Stationen rund um Klima, Gesundheit, 3D-Druck, Weltraum und mehr – eine perfekte Ergänzung zum Rathausprogramm!

Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenlos!
Locations: Rathaus Graz (2. Stock) und Universalmuseum Joanneum (15:00–19:00 Uhr), Dom im Berg (ab 19:00 Uhr)

Weitere Infos unter: www.lifeisscience.at

Rückfragen & Kontakt

acib GmbH
Mag. Katrin Weinhandl
Telefon: +43 664 88878904
E-Mail: katrinweinhandl@acib.at

