NÖ Landesregierung bestellt neuen Leiter der NÖ Straßenbauabteilung in Krems

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer jüngsten Sitzung die Bestellung von DI Gert Kratzer als Leiter der NÖ Straßenbauabteilung 7 in Krems mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Kratzer trat 2013 in den Landesdienst ein und war seither als Fachbereichsleitung in der Straßenbauabteilung 6 in Amstetten, der Abteilung ST3 – Landstraßenplanung sowie seit August 2022 in der Straßenbauabteilung 5 in St. Pölten tätig, wo er auch die Funktion als Stellvertretender Leiter bekleidete. Vor seinem Eintritt in den NÖ Landesdienst arbeitete er in der Privatwirtschaft, u.a. als Projektleiter, Qualitätsbeauftragter und Projektingenieur.

Kratzer wurde 1974 geboren, besuchte das Francisco Josephinum in Wieselburg und absolvierte ein Studium für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er schloss zahlreiche Weiterbildung ab, u.a. die Ausbildung zum zertifizierten Qualitätsbeauftragten beim TÜV-Österreich sowie die Ausbildung zum zertifizierten Koordinator nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz.