„RSO Music Hall: Wasser marsch!“ am 23.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

„Wasser marsch!“ heißt es am Dienstag, den 23. September ab 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus beim „RSO Music Hall“-Konzert. Christoph Wagner-Trenkwitz präsentiert das Programm, das diesmal Wassermusiken aus drei Jahrhunderten umfasst – von Georg Friedrich Händel bis zu Benjamin Britten. Das Konzert kann auch via Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ miterlebt werden.

Für das zweite Konzert der neuen Reihe „RSO Music Hall“ am Dienstag, den 23. September (ab 19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus kehrt die Dirigentin und Komponistin Hannah Eisendle ans Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien zurück und der aufstrebende österreichische Bariton Alexander Grassauer wird die Bandbreite seines Könnens – vom Lied bis zur großen Oper – demonstrieren. Das RSO präsentiert Wassermusiken aus drei Jahrhunderten, etwa Georg Friedrich Händels royale „Water Music“ oder Johann Strauss‘ „Donauweibchen“-Walzer. Ö1-Moderator und Dramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz sorgt wieder für launige Hintergrundinformationen samt kleinen Anekdoten zu großen Stücken. Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal beträgt EUR 32,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).