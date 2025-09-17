  • 17.09.2025, 09:34:03
  • /
  • OTS0039

„RSO Music Hall: Wasser marsch!“ am 23.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - 

„Wasser marsch!“ heißt es am Dienstag, den 23. September ab 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus beim „RSO Music Hall“-Konzert. Christoph Wagner-Trenkwitz präsentiert das Programm, das diesmal Wassermusiken aus drei Jahrhunderten umfasst – von Georg Friedrich Händel bis zu Benjamin Britten. Das Konzert kann auch via Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ miterlebt werden.

Für das zweite Konzert der neuen Reihe „RSO Music Hall“ am Dienstag, den 23. September (ab 19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus kehrt die Dirigentin und Komponistin Hannah Eisendle ans Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien zurück und der aufstrebende österreichische Bariton Alexander Grassauer wird die Bandbreite seines Könnens – vom Lied bis zur großen Oper – demonstrieren. Das RSO präsentiert Wassermusiken aus drei Jahrhunderten, etwa Georg Friedrich Händels royale „Water Music“ oder Johann Strauss‘ „Donauweibchen“-Walzer. Ö1-Moderator und Dramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz sorgt wieder für launige Hintergrundinformationen samt kleinen Anekdoten zu großen Stücken. Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal beträgt EUR 32,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: bernadette.aigner@orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright