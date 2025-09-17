  • 17.09.2025, 09:30:06
  • /
  • OTS0038

„Exoten-Kunde“: Bereits 1.000 Wiener*innen haben den Sachkundenachweis für exotische Wildtiere absolviert

Czernohorszky/Persy: „Mit Wissen Tierleid verhindern – Exoten-Kunde ist Prävention pur“

Wien (OTS) - 

Seit 1. Jänner 2023 ist der Sachkundenachweis für die private Haltung exotischer Wildtiere wie Reptilien, Amphibien und Papageienvögel in Wien Pflicht. Nun wird positive Bilanz gezogen: Bereits 1.000 Wienerinnen und Wiener haben die „Exoten-Kunde“ erfolgreich absolviert – ein klares Signal für mehr Verantwortungsbewusstsein im Tierschutz. „Mit der Exoten-Kunde setzen wir österreichweit Maßstäbe. Unser Ziel ist es, Tierleid zu verhindern, noch bevor es entsteht. Wer sich intensiv mit den hohen Ansprüchen von Schlangen, Echsen, Papageien und Co. auseinandersetzt, überlegt zweimal, ob ein solches Tier ins eigene Wohnzimmer passt“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Tierschutzombudsstelle Wien sieht große Fortschritte. „Exotische Wildtiere in Privathaltung führen meist ein Schattendasein. Viel zu oft wird ihre Existenz und auch die Überforderung mancher Halter*innen erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist – etwa, wenn eine ausgesetzte Schlange in einem Park gefunden wird. Die Sachkundekurse stellen eine große Chance dar, unüberlegte Anschaffungen im Vorfeld zu verhindern“, so Leiterin Eva Persy.

Wissen schützt Tiere – und Menschen

Die Tierschutzombudsstelle Wien hat die Inhalte für die Exoten-Kunde gemeinsam mit Expert*innen entwickelt. Der Kurs wird in zwei Varianten angeboten: für Reptilien und Amphibien sowie für Papageienvögel. Autorisierte Kursanbieter*innen vermitteln in mindestens vier Stunden Grundwissen zu Haltung, Pflege, Sicherheit und rechtlichen Bestimmungen. Die Kursgebühr beträgt aktuell 40 Euro und geht direkt an die Vortragenden.

Mit 1.000 absolvierten Kursen zeigt sich: Die Exoten-Kunde wirkt – und ist ein starkes Zeichen für verantwortungsvolle Tierhaltung.

Alle Informationen und aktuelle Kursangebote finden Sie auf www.exoten-kunde.at.

Rückfragen & Kontakt

Eva Persy
Tierschutzombudsstelle Wien
Telefon: +43 1 3180076 75079
E-Mai: post@tow-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright