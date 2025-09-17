„Exoten-Kunde“: Bereits 1.000 Wiener*innen haben den Sachkundenachweis für exotische Wildtiere absolviert

Wien (OTS) -

Seit 1. Jänner 2023 ist der Sachkundenachweis für die private Haltung exotischer Wildtiere wie Reptilien, Amphibien und Papageienvögel in Wien Pflicht. Nun wird positive Bilanz gezogen: Bereits 1.000 Wienerinnen und Wiener haben die „Exoten-Kunde“ erfolgreich absolviert – ein klares Signal für mehr Verantwortungsbewusstsein im Tierschutz. „Mit der Exoten-Kunde setzen wir österreichweit Maßstäbe. Unser Ziel ist es, Tierleid zu verhindern, noch bevor es entsteht. Wer sich intensiv mit den hohen Ansprüchen von Schlangen, Echsen, Papageien und Co. auseinandersetzt, überlegt zweimal, ob ein solches Tier ins eigene Wohnzimmer passt“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Tierschutzombudsstelle Wien sieht große Fortschritte. „Exotische Wildtiere in Privathaltung führen meist ein Schattendasein. Viel zu oft wird ihre Existenz und auch die Überforderung mancher Halter*innen erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist – etwa, wenn eine ausgesetzte Schlange in einem Park gefunden wird. Die Sachkundekurse stellen eine große Chance dar, unüberlegte Anschaffungen im Vorfeld zu verhindern“, so Leiterin Eva Persy.

Wissen schützt Tiere – und Menschen

Die Tierschutzombudsstelle Wien hat die Inhalte für die Exoten-Kunde gemeinsam mit Expert*innen entwickelt. Der Kurs wird in zwei Varianten angeboten: für Reptilien und Amphibien sowie für Papageienvögel. Autorisierte Kursanbieter*innen vermitteln in mindestens vier Stunden Grundwissen zu Haltung, Pflege, Sicherheit und rechtlichen Bestimmungen. Die Kursgebühr beträgt aktuell 40 Euro und geht direkt an die Vortragenden.

Mit 1.000 absolvierten Kursen zeigt sich: Die Exoten-Kunde wirkt – und ist ein starkes Zeichen für verantwortungsvolle Tierhaltung.

Alle Informationen und aktuelle Kursangebote finden Sie auf www.exoten-kunde.at.