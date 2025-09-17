Summer vibes meet fall rides: woom GO in spearmint crush

Wien (OTS) -

woom bringt mit spearmint crush frische Farbe in den Herbst. Die Limited Edition des ikonischen Kinderrades woom GO für Kids von 1,5 bis 8 Jahren ist ab sofort erhältlich – solange der Vorrat reicht. Das pastellige Mintgrün mit coolem Fading-Effekt versprüht echtes Endless-Summer-Feeling und macht Lust auf Abenteuer – auch an kühleren Tagen.

„ Mit spearmint crush wollen wir den Sommer ein Stück mit in den Herbst nehmen. Die neue Farbe ist ein frisches, sanftes Mintgrün mit feinem Farbverlauf. Sie wirkt lebendig, aber nicht laut – auffällig, aber nicht aufdringlich. Statt auf klassische Herbsttöne setzen wir bewusst auf einen modernen, leichten Farbton. Diese Farbe steht für alles, was das woom GO ausmacht: kindliche Neugier, Bewegungsfreude und die unbeschwerte Leichtigkeit, mit der Kinder die Welt entdecken “, so Jen Holloway, Farbdesignerin bei woom.

woom GO Limited Edition mit frischem Farbverlauf

Mit spearmint crush erweitert woom vorübergehend die Farbpalette der woom GO Serie: Die limitierte Sonderedition ist in vier Größen für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren erhältlich und sorgt mit pastelligem Mintgrün, weißen Rahmenkomponenten und schwarzem BMX-Lenker für einen markanten Look. Der innovative Fading-Effekt, bei dem ein helles und ein dunkles Grün sanft ineinander übergehen, macht jedes Rad zu einem echten Hingucker und weckt das Gefühl von endlosen Sommertagen. Für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen reflektierende Details wie das woom Logo und der Größenaufkleber am Oberrohr. Die neue Farbe lässt sich getreu der Mix-&-Match-Strategie perfekt mit dem Radzubehör von woom kombinieren und macht das Fahrradfahren so noch bunter und fröhlicher.



Die Limited Edition in spearmint crush ist ab sofort im woom Online-Shop sowie im Handel erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Wenn Sie das woom GO erleben und testen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@woom.com. Sehr gerne stellen wir Ihrer Redaktion ein Testbike zur Verfügung.

woom: Bildmaterial

Download-Link , Copyright woom GmbH

Bitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über woom verwendet werden dürfen. Vielen Dank!

Produktfeatures woom GO

Lauf- und Fahrräder für einen sicheren Start in 12, 14, 16 und 20 Zoll für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren

Farben: woom red, vibrant yellow, hot pink, metallic blue, metallic turquoise, und die neue, starke Farbe spearmint crush

woom red, vibrant yellow, hot pink, metallic blue, metallic turquoise, Reifen von Schwalbe: hochwertige, leichte Reifen mit geringem Rollwiderstand für sicheren Halt und müheloses Vorankommen, reflektierende Streifen an den Flanken

hochwertige, leichte Reifen mit geringem Rollwiderstand für sicheren Halt und müheloses Vorankommen, reflektierende Streifen an den Flanken Gangschaltung: automatische 2-Gang-Schaltung (Größe 3 AUTOMAGIC), microSHIFT Ds45 7-Gang-Schaltung (Größe 4)

automatische 2-Gang-Schaltung (Größe 3 AUTOMAGIC), microSHIFT Ds45 7-Gang-Schaltung (Größe 4) Bremsen: Alhonga oder C-Star Felgenbremsen (Größe 1 bis 3), C-Star Felgenbremsen (Größe 4)

Alhonga oder C-Star Felgenbremsen (Größe 1 bis 3), C-Star Felgenbremsen (Größe 4) verbesserter Komfort bei Griffen und Sattel: eigens entwickelte Sättel in Kooperation mit Selle Royal, die perfekt an die Hüftknochenbreite von Kindern angepasst sind, dünnere Griffe

eigens entwickelte Sättel in Kooperation mit Selle Royal, die perfekt an die Hüftknochenbreite von Kindern angepasst sind, dünnere Griffe Tragegriff-Funktion: Laufradsattel (woom GO 1 und 1 PLUS) mit angepasster Sattelnase, die das Tragen für die Eltern erleichtert

Laufradsattel (woom GO 1 und 1 PLUS) mit angepasster Sattelnase, die das Tragen für die Eltern erleichtert Größe 2 bis 4: ABC-Markierungen an BMX-Lenker und Sattelstütze für eine einfache Anpassung von Sattel und Lenker ans Kind über die gesamte Nutzungsdauer

für eine einfache Anpassung von Sattel und Lenker ans Kind über die gesamte Nutzungsdauer Größe 4: besonders leichtgängige Drehgriff-Schaltung mit kindgerechter Schaltanzeige , die jungen Radler*innen dabei hilft, das Schalten noch einfacher und schneller zu lernen (Hase für schneller fahren, Schildkröte für langsamer fahren)

mit , die jungen Radler*innen dabei hilft, das Schalten noch einfacher und schneller zu lernen (Hase für schneller fahren, Schildkröte für langsamer fahren) Größe 2 bis 4: kompatibel mit dem POP Kinderfahrradkorb (ab sofort in der neuen Farbe marshmallow pink erhältlich)

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.