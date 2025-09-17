Grüne Wien/Pühringer, Huemer: Gesundheitsverbund Ost ist überfällig

Wien (OTS) -

„Ludwig, Hacker, Doskozil – wenn sich drei Rote streiten, geht das auf Kosten der Patientinnen und Patienten. Die Gesundheitsversorgung in Wien hat sich dermaßen verschärft, dass in der Hauptstadt Patient:innen aus den Bundesländern abgewiesen werden und sich die SPÖ-Spitzen über Bundesländergrenzen hinweg in die Haare kriegen. Das zeigt, wie sehr Strukturreformen notwendig sind“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien. „Wir freuen uns, wenn Bürgermeister Ludwig die Idee eines ‚Gesundheitsverbunds Ostregion‘ aufgreift. Eine Finanzierung aus einem Topf für die Ostregion, die das Wohl aller Patient:innen in den Mittelpunkt stellt, wäre ein wichtiger Schritt“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen. Bereits im Februar dieses Jahres hatten die Grünen ihr Rezept fürs Wiener Gesundheitssystem vorgestellt, dabei unter anderem eine Gesundheitsverbund Ostregion nach Vorbild des Verkehrsverbundes angeregt und diese auch im Wahlkampf vehement gefordert (alle Infos: https://wien.gruene.at/news/gesundheit/rezept-gesundheitssystem/).

E-Card statt Kreditkarte

„Das Wiener Gesundheitssystem ist in Schieflage und die Rechnung für diese Zustände zahlen alle Wiener:innen. Bei vielen regt sich ein mulmiges Gefühl im Bauch, dass die E-Card im Zweifelsfall nicht mehr reicht. Die Gewissheit, dass einem im Krankheitsfall sicher gut geholfen wird, ist uns in Wien abhandengekommen“, so Huemer weiter. „Rot-Pink muss endlich in die Gänge kommen, damit alle Wiener:innen wieder bestens versorgt sind. Unabhängig davon, wie viel jemand im Börserl hat – ohne Kreditkarte, sondern mit E-Card“, so Pühringer abschließend.