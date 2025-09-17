  • 17.09.2025, 09:00:47
Exklusiv bei Birner: 5 Jahre Garantie auf Brembo Bremsscheiben und -beläge

Franz Lettner, Geschäftsführer Birner GmbH
Wien (OTS) - 

Der KFZ-Ersatzteile-Spezialist Birner setzt neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Sicherheit: Ab sofort erhalten Kund:innen exklusiv bei Birner 5 Jahre Garantie auf Brembo Bremsscheiben und -beläge – bei Tausch beider Komponenten.

Brembo, der italienische Spezialist für Hochleistungsbremsen, steht seit Jahrzehnten weltweit für Innovation, Präzision und kompromisslose Sicherheit – ob im Motorsport oder im automobilen Aftermarket. Die exklusive 5-Jahres-Garantie auf Bremsscheiben und -beläge unterstreicht die starke Premium-Partnerschaft und bietet Werkstätten wie Endkund:innen ein zusätzliches Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit – ganz im Sinne langlebiger Qualität und technischer Spitzenleistung.

„Mit der 5-Jahres-Garantie auf Brembo Bremskomponenten bieten wir unseren Kund:innen nicht nur ein hochwertiges Produkt, sondern auch ein starkes Zeichen für Vertrauen und Verlässlichkeit“, erklärt Franz Lettner, Geschäftsführer von Birner.

Mehr als ein Produkt – ein Versprechen für Sicherheit und Qualität

Birner versteht die Anforderungen moderner Werkstätten und bietet mit Brembo nicht nur Premiumteile, sondern auch ein umfassendes Servicepaket. Werkstätten profitieren von professioneller Unterstützung, rascher österreichweiter Zustellung und praxisnahen Schulungen in der Birner Akademie.

Für alle, die beim Thema Sicherheit keine Kompromisse machen

Mit der exklusiven Brembo-Garantie bietet Birner eine echte Mehrleistung für den Werkstattalltag: hochwertige Komponenten, verlässlichen Service und ein klaren Fokus auf Sicherheit. Die enge Zusammenarbeit mit Brembo ermöglicht es, innovative Lösungen direkt in den österreichischen Markt zu bringen – für alle, die ihren Kund:innen täglich höchste Qualität bieten wollen.

Da Bremsen sicherheitsrelevante Verschleißteile sind, ist es technisch bedingt und unvermeidbar, dass sie sich mit der Zeit abnutzen und regelmäßig ersetzt werden müssen. Gebrauchsbedingter Verschleiß stellt keinen Garantiefall dar, da er nicht auf einen Produkt- oder Fertigungsfehler zurückzuführen ist.

Rückfragen & Kontakt

Birner GmbH
Tanja Gilly
Telefon: +43 1 79024 - 3014
E-Mail: tanja.gilly@birner.at

