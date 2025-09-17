BOKU: Einladung zum 16. Wiener Nuklearsymposium 2025 - Aktuelle Reaktordesigns unter der Lupe

Wien (OTS) -

Der Kernenergie wird von einigen Ländern eine Schlüsselrolle in der Energiewende zugeschrieben. Mit der Abweisung der österreichischen Klage gegen die EU-Taxonomie wurde sie zudem offiziell als nachhaltige Energieform bestätigt. Entsprechend finden sich Kernkraftwerksprojekte sowohl in den Strategien etablierter Betreiberstaaten als auch bei Ländern, die ihre erste Anlage planen.

In der öffentlichen Debatte stehen derzeit vor allem sogenannte Small Modular Reactors im Mittelpunkt – kompakte Reaktoren kleineren Zuschnitts, deren Konzepte sich teils deutlich von bestehenden Anlagen unterscheiden. Ebenso vielfältig wie die technischen Ansätze ist auch die Anbieterlandschaft – von großen, etablierten Unternehmen bis hin zu innovativen Start-ups. Doch welche Projekte sind bereits im Bau oder in Planung? Welche technischen Konzepte und Sicherheitsmerkmale verfolgen sie – und sind sie tatsächlich sicherer als die heutige Reaktorflotte? Wie werden neue Designs genehmigt, und welchen Beitrag können sie realistisch zur Energiewende leisten?

Anlässlich brisanter Fragen wie diesen lädt das Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der BOKU in Kooperation mit der Wiener Umweltanwaltschaft zum

16. Wiener Nuklearsymposium 2025

Aktuelle Reaktordesigns unter der Lupe

Zeit: Freitag, 19. September 2025, 10 bis 15.30 Uhr

Ort: BOKU University, ILWA Ilse-Wallentin-Haus, Seminarraum 29, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

und im Live-Stream auf https://bokuvienna.zoom.us/j/65469060762

Programm:

10.00 Uhr

Begrüßung und Einführung / Welcome and Introduction



10.15 Uhr

The Veteran Nuclear Companies' current Reactor Designs and their Future: A closer look on the AP-1000 and EPR

Nikolaus Müllner (Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften, BOKU)



10.45 Uhr

VVER-1200

Cesar Queral (Universidad Politécnica de Madrid)

Kaffeepause / Coffee break



11.35 Uhr

Research and Development of Light-water SMRs

Fulvio Mascari (European Nuclear Energy Agency)



12.05 Uhr

RITM-200 and the development of other Russian SMRs

Dmitry Gorchakov (Bellona Foundation)

Mittagspause / Lunch break

14.05 Uhr

Steady State and Dynamic Simulation of Heat Pipe Cooled Microreactors

Stefano Terlizzi (Pennsylvania State University)



14.35 Uhr

Fusion reactors

Enrique Miralles-Dolz (Princeton Plasma Physics Laboratory)

15.05 Uhr

Diskussion / Discussion

Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Thematik werden die Vorträge auf Englisch gehalten.



Mehr Informationen auf https://boku.ac.at/event/details/85698