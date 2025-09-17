Wien (OTS) -

Einladung zur Pressekonferenz: Internationaler Tag der Alleinerzieher*innen

Familiengerichte bringen Mütter und Kinder durch Missachtung des Gewaltschutzes in Gefahr

24.09.2025, 15:00 Uhr, Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

FEM.A lädt anlässlich des Internationalen Tags der Alleinerzieher*innen, der jährlich am 28.9. stattfindet, zur Pressekonferenz ein, um auf die Gewalt gegen Alleinerzieher*innen und ihre Kinder in familienrechtlichen Verfahren aufmerksam zu machen.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen:

Warum internationale Vorgaben im Familienrecht nicht angewendet werden

Wie Gewalt durch Behörden weiterwirkt, statt gestoppt zu werden

Warum unwissenschaftliche Theorien, in denen Täter die Schuld den Opfern zuweisen, im Gerichtsverfahren nach wie vor berücksichtigt werden

Welche konkreten Reformen nötig sind, um gewaltbetroffene Kinder und ihre Mütter wirksam zu schützen

Trotz klarer rechtlicher Grundlagen, internationaler Verpflichtungen und eines klaren Bekenntnisses des Justizministeriums zum Gewaltschutz erleben Mütter und Kinder in Familiengerichten immer wieder strukturelle Gewalt, institutionelles Versagen und die Bagatellisierung häuslicher und sexualisierter Gewalt. Die Vorsitzende von FEM.A, Andrea Czak, Klaudia Frieben, die Vorsitzende des österreichischen Frauenrings, die Familienrechts- und Opferschutzanwältin Sonja Aziz und der Experte in Straf- und Familienrechtsverfahren Markus Drechsler informieren, weshalb Gewaltvorwürfe in familienrechtlichen Verfahren zu wenig Berücksichtigung finden, welche Auswirkungen dies hat und was es braucht, um Gewaltopfer in Zukunft verlässlich zu schützen. FEM.A stellt seine aktuelle Petition zum Gewaltschutz im Familienrecht und seinen Forderungskatalog zur Verbesserung der rechtlichen und finanziellen Situation von Alleinerzieher*innen vor.

Vor Ort erhältlich: Druckversion des Forderungskatalogs, Pressemappe mit Statements

Interviews & O-Töne möglich

Barrierefreier Zugang auf Anfrage

Redner*innen:

Moderation: Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

Andrea Czak, MA, geschäftsführende Obfrau Verein Feministische Alleinerziehrinnen - FEM.A

Mag.a Sonja Aziz, Rechtsanwältin für Familienrecht und Opferschutz

Experte in Straf- und Familienrechtsverfahren Markus Drechsler

