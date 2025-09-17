- 17.09.2025, 09:00:36
- /
- OTS0025
Sitzung der Bezirksvertretung Penzing
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Penzing findet am Mittwoch, dem 24. September 2025, um 16.00 Uhr im Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten (14., Seckendorfstraße 1) statt.
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 14. Bezirk, Tel. 01/4000-14111 und E-Mail post@bv14.wien.gv.at.
(Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien,
Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK