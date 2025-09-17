Vienna Climate Run: Mit Stars für den Klimaschutz laufen

Wien (OTS) -

Es ist in mehrfacher Hinsicht eine Österreich-Premiere, die am 11. Oktober 2025 im Wiener Prater ab 10:00 Uhr über die Bühne geht. Denn an diesem Samstag feiert nicht nur der Vienna Climate Run seine Premiere; es handelt sich tatsächlich um das allererste heimische Laufevent mit Fokus auf den Klima- und Artenschutz. Zahlreiche Persönlichkeiten wollen dabei als Climate Run Ambassadors im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in den Klimaschutz bringen. So sind unter anderem die Schauspielerin & Sängerin Valerie Huber und Klimaökonomin Sigrid Stagl, die Wissenschafterin des Jahres 2024, ebenso begeistert mit dabei wie Österreichs ehemaliger Song-Contest-Teilnehmer Cesár Sampson und „Science Buster“ Martin Puntigam sowie der österreichische Serien-Laufstaatsmeister Andreas Vojta.

Der Ablauf

Initiator des Vienna Climate Run ist der 35-jährige Energiemanager Stephan Neuberger. Der zweifache Familienvater stellte gemeinsam mit seiner Frau innerhalb eines Jahres – ehrenamtlich – eine Veranstaltung auf die Beine, die sich hinter diversen „großen“ Vorbildern nicht verstecken muss. Ein Lauf mit denkbar einfachem Modus: In maximal 150 Minuten laufen die Teilnehmer:innen so viele Runden, wie sie wollen. Pro Läufer:in werden für jeweils 1,5 absolvierte Kilometer 1,5 m² Wald rund um das niederösterreichisch-steirische UNESCO-Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal geschützt. Zusätzlich fließen pro Startplatz 10 Euro in ein Klimaprojekt im Südsudan. Neben dem Hauptlauf auf der Prater Hauptallee wird mit dem "Bee Happy Run" auch ein Kinderlauf für den Schutz von Bienenweiden samt Kinder-Rahmenprogramm veranstaltet. Zudem können alle, die nicht vor Ort dabei sein können, mit eigener Laufuhr oder -app beim Virtual Climate Run mitlaufen.

Stephan Neuberger, Initiator des Vienna Climate Run: „Die Vision ist es, den Vienna Climate Run zum größten Klimaschutz-Benefizlauf Europas mit weltweiter Strahlkraft zu machen. Als Leuchtturmprojekt soll der Lauf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik Richtung Klimaschutz – für mich das wichtigste Thema unserer Zeit – mit Sport, Spaß und Freude mitnehmen. Jede Runde hat direkten Impact. Wer läuft, wird selbstwirksam und schützt unseren Planeten.“

Valerie Huber, Schauspielerin & Sängerin : „Es ist an der Zeit und dringender denn je, unser Klima wieder in den Fokus zu rücken. Genau das tut der Vienna Climate Run und unterstützt dabei großartige Projekte. Es ist manchmal so leicht, etwas Gutes für sich, seinen Körper und vor allem für andere zu tun!“

Cesár Sampson, Sänger und Produzent: “So sportlich ich auch bin, zum Joggen muss man mich meistens extra motivieren. Und für mich gibt es keine bessere Motivation, als zu wissen, dass ich mit jeder Runde etwas fürs Klima tue. ”

Alle Infos zum Vienna Climate Run am 11. Oktober 2025 sowie Details zu Teilnahme und Anmeldung (Nennschluss ist der 2. Oktober 2025) gibt es hier: https://www.viennaclimaterun.at/