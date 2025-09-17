  • 17.09.2025, 08:53:03
Aviso: AK Pressekonferenz am 24.September: „AK: Mit Detektivarbeit gegen Sozialbetrug"

Sozialbetrug durch Unternehmen hat System und die Methoden werden immer ausgefeilter. Darum hat die AK Wien 2023 die Stabsstelle Betrugsbekämpfung eingerichtet und zieht Bilanz.

Wien (OTS) - 

In den letzten Monaten klagen Wirtschaftsvertreter:innen lautstark über „Teilzeit-Mentalität“ oder Personalmangel. Kaum thematisiert werden hingegen die schlechten Arbeitsbedingungen in Branchen wie Leiharbeit, Bau, Reinigung oder Transport. Auffällig ist, dass gerade in Niedriglohnbranchen die Unternehmen immer skrupellosere Wege finden, um Gesetze zu umgehen und Arbeitnehmer:innen wie auch die Allgemeinheit zu betrügen. Das ist vor dem Hintergrund des Budgetdefizits ein untragbarer Zustand.
Ende 2023 hat die AK Wien die Stabsstelle Betrugsbekämpfung eingerichtet, die systematisch gegen Sozialbetrug durch Unternehmen vorgeht.

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien

Wann: Mittwoch, 24. September, 10 Uhr

Wo: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse
1040, Plößlgasse 2, 6. Stock

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter www.wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug mitverfolgen.

Datum: 24.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum, 6.Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich

URL: https://www.wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug

AK Wien - Kommunikation
Alexa Jirez
Telefon: +436646145075
E-Mail: alexa.jirez@akwien.at

