Aviso: AK Pressekonferenz am 24.September: „AK: Mit Detektivarbeit gegen Sozialbetrug“

In den letzten Monaten klagen Wirtschaftsvertreter:innen lautstark über „Teilzeit-Mentalität“ oder Personalmangel. Kaum thematisiert werden hingegen die schlechten Arbeitsbedingungen in Branchen wie Leiharbeit, Bau, Reinigung oder Transport. Auffällig ist, dass gerade in Niedriglohnbranchen die Unternehmen immer skrupellosere Wege finden, um Gesetze zu umgehen und Arbeitnehmer:innen wie auch die Allgemeinheit zu betrügen. Das ist vor dem Hintergrund des Budgetdefizits ein untragbarer Zustand.

Ende 2023 hat die AK Wien die Stabsstelle Betrugsbekämpfung eingerichtet, die systematisch gegen Sozialbetrug durch Unternehmen vorgeht.

Dazu informieren Sie:

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien

Wann: Mittwoch, 24. September, 10 Uhr

Wo: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

1040, Plößlgasse 2, 6. Stock



