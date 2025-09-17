Die Wiener Pensionist*innenklubs erobern den Laufsteg der Vienna Fashion Week!

Wien (OTS) -

Die 21 Mitglieder des Atelier+ der Wiener Pensionist*innenklubs eröffneten am 16. September 2025 erneut die renommierte Wiener Modewoche. Die fulminante Show der Senior*innen im Alter zwischen 60 und 82 Jahren, in der eine eigengefertigte Upcycling-Kollektion auf dem Laufsteg präsentiert wurde, sorgte heuer mit noch aufwendigeren und gewagteren Designs erneut für Furore.

Bereits letztes Jahr gingen Bilder der Weltpremiere des Projekts Fashion Reloaded powered by Pensionist*innenklubs Wien um die Welt. Ob in Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, England – ja sogar in Japan – sorgte der Auftritt der Wiener Senior*innen auf dem Runway der Vienna Fashion Week für Aufsehen und Einschaltquoten. Auch heuer zierten die coolen Fashionistas der Pensionist*innenklubs Titelblätter und Modeseiten diverser Tageszeitungen und Magazine und verzauberten mit ihrem Stil und Charme die heimischen TV-Studios. Die magische Mischung, die erneut alle überzeugte: Die Courage und die Lebensfreude, mit der die Best-Age-Models in ihren Eigenentwürfen über den Laufsteg schwebten, und das nachhaltige Konzept der gezeigten Mode.

Upcycling-Mode statt Fast Fashion

Zum Einsatz für die Upcycling-Mode kommen ausschließlich Stoffe und Materialen, die sonst nur ungenutzt in Kästen liegen würden. Dabei handelt es sich mitunter um textile Nachlässe von geliebten Menschen. In deren Kästen finden sich häufig fein geordnet textile Schätze: Kleider, Jacken, Mäntel, Hosenanzüge aus feinstem Kaschmir, hochwertigem Leinen, transparentem Chiffon, feiner Wolle, bester Baumwolle und edler Seide. Oft kaum getragen und top gepflegt, da die besonderen Stücke meist nur zu ganz besonderen Anlässen getragen wurden.

Beim Umarbeiten in zeitgemäße Designs dieser Ausgangsmaterialien geht es der Projektleiterin Irena Reichel und den 20 modebegeisterten Klub-Mitgliedern des Atelier+, die sowohl als Designerinnen als auch als Models agieren, um ein Statement: weg von Fast-Fashion hin zu Langlebigkeit und mehr Individualität. Denn die Ausgangsbasis der Modelle sind stets Textilien, die schon einmal in Verwendung waren. Diese werden in einem aufwendigen Prozess aufgewertet und für die*den individuelle*n Träger*in personalisiert.

Kreativität kennt kein Alter

Madlena Komitova, die Leiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien sagt dazu: „Dabei geht es uns nicht nur um eine Botschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, sondern auch um gesellschaftspolitische Anliegen wie, dass ältere Menschen kreativ, schön und sinnlich sein können.“ Simon Bluma, stv. Geschäftsführer der Häuser zum Leben, betont: „Auch die Aspekte der Teilhabe und der demokratischen Prozesse für ältere Menschen sind ein gelebtes und wichtiges Thema bei diesem Projekt.“ Denn das Atelier+ der Pensionist*innenklubs bietet den logistischen Rahmen für die Mitglieder der Fashionistas, aber die Klubmitglieder bestimmen stets gemeinsam, wo es langgeht.

Die Highlights der neuen Kollektion

Die heurige Kollektion, die bereits zum zweiten Mal auf der Vienna Fashion Week präsentiert wurde, versetzte das Publikum erneut in Erstaunen. Technisch noch ausgereifter, lässt sie sich von der Natur, den Sternen und dem Firmament inspirieren. Auch Themen wie Abschied und Sinnlichkeit im Alter wurden auf geschmackvolle Weise am Laufsteg thematisiert. Dem Publikum – darunter 500 Mitglieder der Pensionist*innenklubs und solche, die es werden wollen (die Mitgliedschaft bei den Klubs ist kostenlos) gefiels.

Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, gab gemeinsam mit den Models den Startschuss für den spektakulären Auftritt und betont: „Mit Aktionen wie dieser möchten wir die Vielfalt unserer jährlich mehr als 5.000 Angebote und Veranstaltungen noch sichtbarer machen. Die Kreativität und die Möglichkeiten in den 135 wienweiten Pensionist*innenklubs bieten Raum zur Entfaltung für alle Generationen: von Gymnastik über Musizieren und Chormusik bis hin zu Tanz, Literatur, Theater und Kunsthandwerk. Das Besondere daran: Alle Wiener*innen sind herzlich eingeladen, unsere Klubs zu entdecken und das Klubleben aktiv mitzugestalten.“

Über die Häuser zum Leben

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionisten-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien.

