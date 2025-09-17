AVISO: Barrierefreiheitsgesetz im Fokus: Fachkonferenz des Österreichischen Behindertenrats am 25. September in Wien

Wien (OTS) -

Der Österreichische Behindertenrat lädt Journalist*innen herzlich zur Jahres-Fachkonferenz 2025 ein:

„Barrierefreiheitsgesetz. Neue Vorschriften, neue Lösungen? Umsetzung des European Accessibility Act in Österreich.“

Seit 28. Juni 2025 gilt in Österreich das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG). Es verpflichtet Unternehmen, digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zugänglich zu machen. Die Fachkonferenz beleuchtet Chancen und Herausforderungen, diskutiert Umsetzungsmöglichkeiten und zeigt konkrete Lösungen für mehr gesellschaftliche Teilhabe.

Programm-Highlights

Eröffnung (10:00 Uhr) mit Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Beiträgen von Bundesministerin Korinna Schumann, Behindertenrat-Präsident Klaus Widl, EU-Parlamentarierin Katrin Langensiepen und Patrick Berger vom ÖGB Chancen nutzen-Büro

Keynote (10:30 Uhr) von Shadi Abou-Zahra, internationaler Experte für digitale Barrierefreiheit, zur Umsetzung des European Accessibility Act

Panels und Workshops zu Marktüberwachung, Beschwerdemöglichkeiten und barrierefreier Kommunikation

Abschluss (16:00 Uhr) mit Präsentation „Accessible Europe“

Side Event (17:30–19:30 Uhr) UNIKATE. Ideenwettbewerb für neue Technologien zu mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Der UNIKATE Preis prämiert Ideen für neue technologische Entwicklungen, die Menschen mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung, die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und damit ein Zusammenleben auf Augenhöhe ermöglichen. Er richtet sich an Schüler*innen und Studierende mit technischem Hintergrund, die gemeinsam mit einem Menschen mit Behinderungen eine inklusive Technologie entwickeln wollen und wird jährlich vom Österreichischen Behindertenrat und der TU Wien mit Unterstützung der Uniqa Stiftung ausgeschrieben.

Presse-Akkreditierung

Für eine Akkreditierung wenden Sie sich bitte an die im Rückfragehinweis angeführten Kontaktdaten. Während der Konferenz gibt es die Möglichkeit für Interviews mit den anwesenden Expert*innen. Wir senden Ihnen gerne eine Pressemappe sowie im Anschluss an die Veranstaltung Fotos zu.

Hinweis zur Barrierefreiheit

Die Konferenz wird von Dolmetsch in Österreichische Gebärdensprache, Leichter Sprache, Graphic Recording, Schriftdolmetschung, Persönlicher Assistenz sowie Livestream begleitet.

Datum: 25.09.2025, 09:00 Uhr - 25.09.2025, 16:30 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Veranstaltungszentrum Catamaran

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.behindertenrat.at/ueber-uns/presse/fachkonferenz-barrierefreiheitsgesetz/