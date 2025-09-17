Unabhängige Gewerkschafter:innen in der GÖD zu Gehaltsverhandlungen und zur Budgetkrise

Wien (OTS) -

Die Fraktion der UGÖD unterstützt die Ankündigung des GÖD-Vorsitzenden Eckehard Quin, die Entscheidung für oder gegen Gehaltsverhandlungen unter Einbindung der GÖD-Gremien, unserer Bundeskonferenz, vorzunehmen.

Wir treten dafür ein, auch in Krisenzeiten die Tugenden der Solidarität, des Dialogs, der sachgerechten Abwägung, des fairen Ausgleichs und der Verlässlichkeit aufrecht zu halten.

Es muss außer Streit gestellt werden, dass den Beamteten und Vertragsbediensteten das wahre Ausmaß der Staatsverschuldung, das vor den Nationalratswahlen vom damaligen Finanzminister nicht bekannt gegeben wurde, nicht zur Last gelegt werden darf.

Die Vorsitzenden der UGÖD:

Mag. Dr. Sabine Hammer, Tel 06645293812

Mag. Ingo Hackl, Tel 06766298487