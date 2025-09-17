  • 17.09.2025, 08:11:02
  • /
  • OTS0009

Wirtschaftskammer leistet sich immer neue Posten statt echten Reformen!

Statt Sparkurs und Entlastung gibt es zusätzliche Generalsekretäre und einen Kreativdirektor – die Kostenlawine für Unternehmer geht weiter.

Wien (OTS) - 

Nach der zusätzlichen Generalsekretärin nun auch noch ein neuer Kreativdirektor. Die Wirtschaftskammer (WK) baut ihre Postenstruktur immer weiter aus, während die Betriebe unter massiven Belastungen leiden. Österreichs Unternehmer haben mit steigenden Abgaben, wachsender Bürokratie und einer schwächelnden Konjunktur zu kämpfen. Unterdessen gönnt sich die Wirtschaftskammer laufend neue Funktionärsposten. Die Kosten dafür zahlen am Ende die Mitglieder – also die Unternehmer!

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher:

  1. Sparkurs statt Postenwirtschaft: Verwaltungsaufwand und Strukturen der WK müssen dringend verschlankt werden!
  2. Kammerfinanzierung reformieren – Beiträge senken: Die WK muss endlich mit dem Geld der Unternehmer sorgsam umgehen! Weniger Bürokratie und weniger Funktionärsstrukturen müssen sich in niedrigeren Kammerbeiträgen für die Mitglieder niederschlagen!
  3. Klare Prioritäten: Statt Funktionärsnetzwerke zu bedienen, muss die WK ihre Aufgabe als Sprachrohr der Betriebe wahrnehmen – für Entlastung, weniger Bürokratie und mehr Wettbewerbsfähigkeit!

Reinhard Langthaler, Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft, abschließend: „Unser Unternehmen erwarten keine neuen Posten und Strukturen in der WK, sondern eine starke Interessenvertretung, die für sie kämpft. Dafür braucht es endlich einen Sparkurs, eine Reduktion der Kammerbeiträge und eine grundlegende Reform der WK.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright