AVISO: Heutiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch 17. September 2025 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Vor der Sitzung finden Doorsteps und im Anschluss wie üblich ein Pressefoyer statt.



Termine für Medien:

9.45 Uhr

DOORSTEPS mit Bundesministerin Anna Sporrer, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Klubobmann Yannick Shetty (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

ca. 11.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Vizekanzler Andreas Babler, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretär Josef Schellhorn



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr und ab 10.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).