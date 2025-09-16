Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule neu besetzt

Wien (OTS) -

Dr. Alfred Hudler wurde mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR auf Grundlage der Ergebnisse der vom Aufsichtsrat eingeleiteten Untersuchungen abberufen. Bis zur endgültigen Bereinigung der Angelegenheit wird zu den näheren Gründen keine Erklärung abgegeben.

Mit der interimistischen Geschäftsführung wurde vom Aufsichtsrat Frau DI Maria Patek, MBA, betraut. Frau DI Maria Patek verfügt als ehemalige Sektionsleiterin im Landwirtschaftsressort über eine große Führungserfahrung und Expertise im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. Sie war als Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus Mitglied der Bundesregierung Dr. Brigitte Bierlein. „Ich nehme gerne meine Verantwortung für die Republik wahr und stehe im Interesse der Spanischen Hofreitschule für eine geordneten Übergang bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers nach einer Ausschreibung zur Verfügung.“ so Patek. „Ich freue mich auch, dass Herr Bundesminister Nobert Totschnig mir seine volle Unterstützung zugesichert hat.“

Mit den heutigen Maßnahmen ist der Aufsichtsrat seiner Verantwortung nachgekommen und hat die von ihm eingeleiteten Untersuchungen konsequent umgesetzt. „Ich bin froh, dass wir Frau DI Maria Patek für diese Funktion in einer schwierigen Phase gewinnen konnten und damit die Spanische Hofreitschule als Aushängeschild Österreichs und ihre Mitarbeiter:innen wieder in einen sicheren Hafen führen können.“, so Martin Winkler, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Die Ausschreibung nach dem Stellenbesetzungsgesetz wird umgehend erfolgen.

Der Aufsichtsrat