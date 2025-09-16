LCM Partners kündigt den ersten Abschluss der Credit Opportunities 5-Strategie in Höhe von 3,8 Mrd. € an

London (OTS) -

LCM Partners, einer der führenden privaten Kreditmanager in Europa und Mitglied von Brookfields Gruppe strategischer Kreditpartner, freut sich, den ersten Abschluss seiner Flaggschiff-Strategie Credit Opportunities 5 ("COPS 5") bekannt zu geben. Mit und Zusagen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro für den gemischten Fonds und die von Einzelanlegern verwalteten Konten hat LCM einen wichtigen Schritt in Richtung der geplanten Kapitalerhöhung von 6 Milliarden Euro für COPS 5 gemacht.

Die Credit Opportunities Strategy ("COPS") hat das Vertrauen ihrer Anleger bewahrt, wobei die überwältigende Unterstützung auch in den folgenden Jahrgängen erhalten blieb - diese Kontinuität unterstreicht die Beständigkeit der Strategie über Marktzyklen hinweg. Brookfield hat weitere 600 Millionen Euro für die COPS-Strategie zugesagt, so dass sich das Gesamtengagement von Brookfield für COPS auf 1,2 Milliarden Euro beläuft.

LCM genießt weiterhin die Unterstützung vieler der weltweit führenden institutionellen Investoren, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds und Stiftungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Paul Burdell, CEO von LCM Partners, kommentierte:

"Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein für COPS 5 mit der anhaltenden Unterstützung bestehender und neuer Investoren erreicht zu haben, die unsere erstklassige Investorenbasis bilden. Das Vertrauen und die Loyalität unserer Kunden sowie das verstärkte Engagement von Brookfield sind ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und den Erfolg unserer Strategie. Da sich die Banken weiter zurückziehen und die Regulierung den Verkauf von Krediten weiter vorantreibt, sind wir der Meinung, dass die Möglichkeiten für granulare Verbraucher- und KMU-Kredite in ganz Europa so attraktiv sind wie eh und je."

Craig Noble, CEO von Brookfield Credit, sagte: "LCMs erfolgreicher erster Abschluss für COPS 5 unterstreicht die Stärke ihrer Plattform für die Vergabe privater Kredite und ihre guten Beziehungen zu globalen Investoren. Wir haben Vertrauen in das LCM-Team und seine überwiegend vermögensgestützten Anlagestrategien."

LCM Partners mit Sitz in London ist Teil der LC Financial Holdings Group, die europaweit mit fast 2.000 Mitarbeitern in 25 Niederlassungen in 11 Ländern vertreten ist. Der differenzierte Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb von granularen Portfolios von Verbraucher- und KMU-Krediten in ganz Europa. Die Gruppe verwaltet ein Kreditvolumen von über 120 Milliarden Euro und arbeitet seit 2018 in strategischer Partnerschaft mit Brookfield.

Über LCM Partners LCM Partners ist seit 2018 Teil von Brookfield Credit. Das Unternehmen investiert seit 1999 in Kredite, und die Erfahrungen des Teams erstrecken sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung, Investmentbanking, strategische Beratung, M&A und Business Intelligence. Als Pioniere des europäischen Verbraucher- und Mittelstandskreditgeschäfts ist das leitende Managementteam seit über 22 Jahren im Amt.

Über Brookfield Brookfield Asset Management Ltd. ist ein weltweit führender alternativer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in New York und verwaltet ein Vermögen von über 1 Billion US-Dollar in den Bereichen erneuerbare Energien und Energiewende, Infrastruktur, Private Equity, Immobilien und Kredite. Wir investieren das Kapital unserer Kunden langfristig und konzentrieren uns dabei auf Sachwerte und wichtige Dienstleistungsunternehmen, die das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Wir bieten Anlegern auf der ganzen Welt eine Reihe von alternativen Anlageprodukten an - darunter öffentliche und private Pensionspläne, Stiftungen, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und private Vermögensanleger. Wir nutzen Brookfields Erfahrung als Eigentümer und Betreiber, um wertorientiert zu investieren und für unsere Kunden über Konjunkturzyklen hinweg hohe Renditen zu erzielen.

Brookfield Credit verwaltet weltweit Vermögenswerte in Höhe von rund 332 Milliarden US-Dollar (Stand: 6. August 2025) und konzentriert sich auf eine breite Palette von Anlagestrategien für private Kredite, darunter Infrastruktur, erneuerbare Energien, Immobilien, Asset Backed und Unternehmenskredite. Die Renditeprofile reichen von Investment Grade über Sub-Investment Grade bis hin zu opportunistisch. Das Unternehmen kombiniert Brookfields umfangreiche Plattform für Direktinvestitionen, die über mehrere Jahrzehnte hinweg entwickelt wurde, mit strategischen Partnern, darunter Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital und Primary Wave Music. Als einer der weltweit größten und erfahrensten Kreditmanager bietet Brookfield Credit flexible, spezialisierte Kapitallösungen für Kreditnehmer und ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen für unsere Kunden zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.bam.brookfield.com.

