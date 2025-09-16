Mobilitätsminister Hanke: „Tarifanpassung bei ÖBB deutlich jenseits der Inflation wäre inakzeptabel“

Wien (OTS) -

Der heutigen ÖBB-Ankündigung, den Tickettarif um mehr als vier Prozent zu erhöhen, erteilt Mobilitätsminister Peter Hanke eine klare Absage. Es ist das Ziel der Bundesregierung, die Inflation zu dämpfen. Dazu gehören auch Tarifanpassungen mit Augenmaß, die kolportierte Erhöhung konterkariert die Bemühungen der Bundesregierung. „Die heutigen Ansagen der ÖBB zu den Ticketpreisen lassen sich aus meiner Sicht nur mit einem Missverständnis erklären. Eine Tarifanpassung deutlich jenseits der Inflation wäre inakzeptabel. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Teuerung zu bekämpfen. Ein Anheizen der Inflation durch eine übermäßige Tarifanpassung bei den Österreichischen Bundesbahnen ist daher ausgeschlossen. Hier erwarte ich mir mehr Augenmaß im Sinne der Fahrgäste.“