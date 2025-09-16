- 16.09.2025, 19:06:03
FPÖ Steiermark: Einladung zur Pressekonferenz am 17. September 2025
Im Fokus dieses Pressegesprächs steht eine wesentliche personelle Weichenstellung der FPÖ Graz. Es geht um die künftige Aufstellung für die im nächsten Jahr stattfindende Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt.
Personalentscheidung der FPÖ Graz
Datum: 17.09.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Alexander-Götz-Haus (FPÖ-Landesgeschäftsstelle)
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58
8010 Graz
