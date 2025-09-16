  • 16.09.2025, 19:06:03
FPÖ Steiermark: Einladung zur Pressekonferenz am 17. September 2025

Steiermark/Graz (OTS) - 

Im Fokus dieses Pressegesprächs steht eine wesentliche personelle Weichenstellung der FPÖ Graz. Es geht um die künftige Aufstellung für die im nächsten Jahr stattfindende Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt.

Personalentscheidung der FPÖ Graz

Datum: 17.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Alexander-Götz-Haus (FPÖ-Landesgeschäftsstelle)
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58
8010 Graz

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Steiermark | Pressedienst
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58
8010 Graz

Tel.: + 43 (0) 316 877 5304
Email: pressedienst@fpoe-stmk.at
Internet: http://www.fpoe-stmk.at

