SPÖ-Seltenheim: „Grüne und FPÖ belegen bei Wohnversagen ex aequo Platz 1“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Dienstag, scharfe Kritik an den aktuellen Äußerungen von FPÖ-Bautensprecher Oberlechner und der grünen Wohnbausprecherin Tomaselli geübt. „Der grün-blaue Paarlauf beim Schlechtreden von Eingriffen in die Mietpreise ist ein Schuldeingeständnis der eigenen Unfähigkeit. Beim Wohnversagen belegen Grüne und FPÖ ex aequo den ersten Platz. Die Grünen haben in ihrer Regierungszeit beim Mietwucher und bei der Teuerung tatenlos zugeschaut. Und die FPÖ schleudert orientierungslos auf einem Zick-Zack-Kurs, bei dem die rechte Hand nicht weiß, was die ganz rechte Hand will“, erinnert Seltenheim daran, dass sich die FPÖ je nach Tagesverfassung einmal für Eingriffe in den Mietenmarkt ausspricht und sich bei nächster Gelegenheit dann wieder auf die Seite der Immo-Lobby schlägt. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied und steht verlässlich auf der Seite der Mieter*innen. Wohnminister Andi Babler hat in Rekordzeit den Mietpreis-Stopp durchgesetzt, davon profitieren 2,7 Millionen Menschen. Und das war erst der Anfang. Mit Eingriffen in die freien Mieten und der Verlängerung der Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre bekämpfen wir konsequent die Teuerung und die hohen Wohnkosten und zeigen, dass nur die SPÖ für leistbares und sicheres Wohnen sorgt. Wir Sozialdemokrat*innen bringen Österreich wieder auf Kurs und sorgen dafür, dass das Leben der Menschen leichter und leistbarer wird“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj