FinTech-Expertise vereint mit 40-jähriger Payment-Erfahrung: card complete startet mit neuem Eigentümer durch

Wien (OTS) -

Alle Behördengenehmigungen erteilt: Der Verkauf der Mehrheitsanteile an card complete und der Eigentümerübertrag sind offiziell abgeschlossen.

EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH des britischen FinTech-Unternehmers Arif Babayev ist neue Mehrheitseigentümerin, die AVZ Privatstiftung bleibt Gesellschafterin.

card complete bleibt führender österreichischer Anbieter für Kreditkarten und Zahlungsdienstleistungen.

Investitionen in IT-Zukunftsstrategie in Planung – ein klares Bekenntnis zur strategischen Weiterentwicklung.

Die card complete Service Bank AG, führender Anbieter von Kreditkarten- und Zahlungslösungen für Privat- und Firmenkunden, hat mit der EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH nun offiziell eine neue Mehrheitseigentümerin. card complete schlägt damit ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte auf – mit technologischen Innovationen und strategischer Weiterentwicklung. Die Neuaufteilung der Geschäftsanteile wurde behördlich genehmigt und ist abgeschlossen.

Die österreichische EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH, im Eigentum des britischen Unternehmers Arif Babayev und Mitbegründers der in Großbritannien ansässigen DNA Payments Limited, ist nun Mehrheitseigentümerin von card complete. Die Finanzmarktaufsicht sowie das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus haben die Übernahme der Geschäftsanteile von UniCredit Bank Austria und Raiffeisen Bank International bestätigt – der Eigentümerwechsel ist offiziell abgeschlossen.

Auf die grundlegende Geschäftsstrategie von card complete als Karten-Komplettanbieter haben diese Änderungen keinerlei Auswirkungen. card complete bietet auch in Zukunft sowohl Zahlungslösungen für Händler:innen als auch Kreditkarten für Privat- und Firmenkund:innen an.

Rasche Umsetzung der ersten Innovationsschritte geplant

card complete ist seit mehr als 40 Jahren als eigenständige, kreditgebende Bank führender Anbieter am österreichischen Payment-Markt. Das Unternehmen bildet damit die gesamte Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ab und verbindet alle Services unter einem Dach. Mit der neuen Mehrheitseigentümerin EAVISTA wird künftig für die card complete Kund:innen intensiv in Innovation und neue Technologien investiert.

Arif Babayev, der über 20 Jahre Erfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor mitbringt, leitet EAVISTA und DNA Payments Limited gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Nurlan Zhagiparov. Gemeinsam bringen sie mehr als 45 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen mit.

„Mit der Mehrheitsbeteiligung bei card complete investieren wir nicht nur in ein Unternehmen mit starker Marktposition und jahrzehntelanger Vertrauensbasis, sondern auch in die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs in Österreich. Wir können nun mit einem hervorragenden Team sofort loslegen und konkrete Schritte für weitere technologische Innovationen sowie für neue Produkte und Angebote umsetzen“, so Arif Babayev, Geschäftsführer von EAVISTA. „Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Managementteam der card complete sowie ihren hochqualifizierten Mitarbeiter:innen vor Ort und der AVZ Privatstiftung.“

„Diese Partnerschaft markiert für uns den Eintritt in einen Markt mit hohem Entwicklungspotenzial. Unser Ziel ist es, Innovationen voranzutreiben, neue Produkte und Services zu entwickeln und die Position von card complete als unabhängiger Komplettanbieter weiter auszubauen. Wir bringen unsere internationale FinTech-Erfahrung gezielt ein, um card complete in eine neue Wachstumsphase zu führen – technologisch wie auch strategisch. Die ersten spannenden Produktneuheiten stellen wir bereits in den nächsten Wochen vor“, ergänzt Nurlan Zhagiparov, Geschäftsführer von EAVISTA.

Klarer Fokus auf Innovation

Mit EAVISTA gewinnt card complete einen strategischen Partner, der auf den bewährten Stärken des Unternehmens aufbaut und die Vision und internationale Expertise mitbringt, um die digitale Zukunftsstrategie zu beschleunigen. Als Kartenkomplettanbieter der ersten Stunde ist card complete ein starker Partner mit hohem Vertrauenskapital bei Kund:innen und Partner:innen. Mit dem neuen Eigentümer werden künftig Innovationen und das strategische Wachstum im digitalen Zahlungsverkehr vorangetrieben.

Alexander Wolfgring, Vorstand AVZ: „Nachhaltiges Beteiligungsmanagement und Standortpolitik für die Region Wien bedeutet für uns in der AVZ Privatstiftung auch, dass wir alles unternehmen, an die langjährige Erfolgsgeschichte und Vorreiterrolle von card complete anschließen zu können. Mit der Innovationskraft des neuen Mehrheitseigentümers und dem vollen Fokus und Engagement der ganzen Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter:innen sind wir auch überzeugt, dass das gemeinsam gelingen wird.“

***

Über card complete

Seit 40 Jahren prägt card complete die Entwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Österreich maßgeblich mit. Der einzige österreichische voll integrierte Karten-Komplettanbieter, der zu den Top-Anbietern am Kreditkartenmarkt zählt, vereint mit seiner Strategie ‚complete‘ alle Elemente in der Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlens unter einem Dach – von der Abwicklung des kartenbasierenden Zahlungsverkehrs und einer vielseitigen Produktpalette an Kreditkarten bis zu Akzeptanzlösungen für den stationären Point-of-Sale sowie für den E-Commerce-Bereich.

Dabei steht ein Höchstmaß an Sicherheit und Service in allen Belangen an oberster Stelle. card complete bietet Kreditkarten der Marken Visa, Mastercard und exklusiv Diners Club an. An seinem flächendeckenden Netz von Akzeptanzstellen werden Visa, Visa Debit, V PAY, Mastercard, Mastercard Debit, Maestro, JCB, Diners Club, Discover, American Express, UnionPay, Bluecode und Alipay akzeptiert. Seit Oktober 2022 ist Diners Club ein voll integriertes Mitglied der card complete Service Bank AG. Zur card complete Gruppe zählt zudem die DC elektronische Zahlungssysteme GmbH.

www.cardcomplete.com

