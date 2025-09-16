EINLADUNG IV-Pressegespräch: "KI in der Industrie: Wo Österreich heute steht und morgen hinmuss", 18. September 2025, 12:30 Uhr

Wien (OTS) -

Die neu eingerichtete Task Force zum Thema KI der Industriellenvereinigung versteht sich als branchenübergreifendes Dialogforum für österreichische Leitbetriebe mit dem Ziel, die digitale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie zu stärken und den KI-Reifegrad nachhaltig zu heben. Mehr als 100 Leitbetriebe aus ganz Österreich haben sich mit hochrangigen Ansprechpartnern angeschlossen – ein starkes Signal für das wachsende strategische Interesse an KI-Anwendungen im Ökosystem der österreichischen Industrie.

Eine aktuelle Analyse zeigt nun, wie weit österreichische Unternehmen beim Einsatz von KI bereits sind, wo Chancen liegen und welche nächsten Schritte erforderlich sind. Diese Ergebnisse sowie ihre Bedeutung für den Standort möchten wir Ihnen im Rahmen des Pressegesprächs am 18. September 2025 um 12:30 Uhr im Haus der Industrie vorstellen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Thomas Arnoldner, Deputy CEO A1 Group und Vorsitzender der IV-Task Force KI

Christoph Knogler, CEO KEBA Group AG und Vorsitzender der IV-Task Force KI

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Vertreter, McKinsey & Company

