Spanische Hofreitschule: Wechsel in der Unternehmensleitung

Der Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) darüber informiert, dass er zur Ansicht gekommen ist, dass es erforderlich ist, den bisherigen Geschäftsführer von seiner Funktion „zu entheben und zu entlassen“. Außerdem hat der Aufsichtsrat beschlossen, noch vor dem 19. September 2025 eine interimistische Geschäftsführerin bzw. einen interimistischen Geschäftsführer zu bestellen.



Begründet wird der Schritt seitens des Aufsichtsrats damit, dass im Zuge der Prüfung bereits bekannter Verdachtsmomente „gravierende andere Verfehlungen“ hervorgebracht wurden. Das BMLUK wurde über diese neuen Vorwürfe informiert und hat die interne Revision des Ministeriums mit einer Prüfung beauftragt.