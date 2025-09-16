OMNi-BiOTiC® 6 feiert Jubiläum!

Graz (OTS) -

OMNi-BiOTiC®, die führende Marke für medizinisch relevante Probiotika, feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat sich das österreichische Familienunternehmen Institut AllergoSan unter der Leitung von Prof. Anita Frauwallner als internationaler Vorreiter in der Mikrobiomforschung etabliert. Heute ist OMNi-BiOTiC® die erfolgreichste Probiotika-Marke im deutschsprachigen Raum* und die weltweite Nr. 3**.

Aus einer persönlichen Krise wurde eine lebenslange und außergewöhnliche Forschungsreise: Vor mehr als 30 Jahren, als ihr Ehemann an einer Colitis ulcerosa erkrankte und infolge an Darmkrebs starb, begann Prof. Anita Frauwallner sich mit dem Thema Darmbakterien und deren zentraler Bedeutung für unsere Gesundheit zu beschäftigen: „Als ich meine Faszination für das Universum der Darmbakterien entdeckte, stieß ich vielerorts auf Unverständnis. Damals steckte die Forschung zum Mikrobiom noch in den Kinderschuhen und kaum jemand maß der Gesundheit des Darms besondere Bedeutung bei“ , erzählt Prof. Frauwallner. „Doch ich ließ mich niemals entmutigen – begegnete allen Widerständen mit einem Lächeln und der festen Überzeugung, dass das moderne Gesundheitssystem hochwertige Probiotika unbedingt benötigt“ , erklärt sie weiter. Ihr Mut, Weitblick und Wissen machten Prof. Anita Frauwallner zur Wegbereiterin in der Erforschung des Darms und seines Mikrobioms. Mit ihrem Institut AllergoSan gelangen ihr umfangreiche Forschungskooperationen mit international renommierten Universitätskliniken. Das Resultat: weltweit beachtete Studien über den Einsatz von speziell ausgewählten Bakterienkombinationen in verschiedenen medizinischen Anwendungsfeldern.

Innovation trifft Evidenz

Mit unglaublichem Mut und Innovationsgeist legte Prof. Anita Frauwallner 1995 den Grundstein für ein revolutionäres Produkt: OMNi-BiOTiC® 6.

Was OMNi-BiOTiC® 6 von Beginn an besonders machte, war ein bahnbrechender Ansatz: Erstmals wurden nach intensiver Forschungsarbeit aus verschiedenen, sich gegenseitig unterstützenden Bakterienstämmen „Teams“ geformt. OMNi-BiOTiC® 6 basiert auf sechs sorgfältig ausgewählten, wissenschaftlich geprüften Leitkeimstämmen, die den gesamten Darm von oben bis unten besiedeln können. So entstand das erste Multispezies-Probiotikum – ganz nach dem Vorbild der komplexen Mikrobenvielfalt im menschlichen Darm. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte wurden unter der Marke OMNi-BiOTiC® mehr als 20 unterschiedliche Probiotika höchster Qualität entwickelt – basierend auf mehr als 150 wissenschaftlichen Studien.

OMNi-BiOTiC® 6 feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und ist nach wie vor eines der bekanntesten und beliebtesten probiotischen Produkte der Qualitätsmarke OMNi-BiOTiC®. Als „Allrounder“ und täglicher Begleiter von Millionen zufriedenen Kunden weltweit unterstützt es den Darm – das gesundheitliche Fundament jedes Menschen – und ist daher für jeden Tag und jedes Alter perfekt geeignet. Gerade in Zeiten, in denen unsere Abwehrkraft stark beansprucht wird und Umweltfaktoren und Ernährungsgewohnheiten unser Gleichgewicht herausfordern, sind die mikroskopisch kleinen, aber hocheffizienten „Helfer“ in OMNi-BiOTiC® 6 von unschätzbarem Wert. „Wer gesund alt werden will, muss seinen Körper gezielt unterstützen. Dafür brauchen wir die besten im Menschen vorkommenden Bakterienstämme und eine fundierte probiotische Forschung – und genau dafür steht OMNi-BiOTiC®“ , so Prof. Anita Frauwallner mit voller Überzeugung.

Das 30-jährige Jubiläum wird von einer umfassenden österreich- und deutschlandweiten Werbekampagne begleitet: OMNi-BiOTiC®-Kunden profitieren von Gutscheinen im Wert von bis zu Ꞓ 6,- auf OMNi-BiOTiC® 6.

*Quelle: IQVIA PharmaTrend® micro, Sell-Out Umsatz 03F1-Markt, MAT 01/2025

**Quelle: IQVIA OTC Global Insights 2024, 03F1/A7F, IQVIA OTC Audits / Public Price in EUR

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz, Österreich, wurde 1991 von einer Gruppe integrativ denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit Prof. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Stoffen wie probiotischen Bakterien, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Pflanzenextrakten. Durch die intensive Zusammenarbeit des Institut AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Mikrobiologie gelang es, ein anerkanntes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen – den Darm – aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC®, OMNi-LOGiC® und META-CARE® sowie OMNi-POWER® entstanden.