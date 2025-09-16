FPÖ – Hafenecker: „Nächster ORF-Skandal: Linker Asyl-Aktivist wurde Zuschauern als ‚normaler‘ Lehrer verkauft!“

Wien (OTS) -

Als „nächstes zwangssteuerfinanziertes Manipulationsstück aus der links-woken System-Propagandaanstalt ORF“ kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA den Auftritt eines Lehrers in einem ZIB-Beitrag zum Kopftuchverbot für unter 14-jährige Schülerinnen vom 13. September 2025, der sich erwartungsgemäß gegen diese ohnehin viel zu wenig weit gehende Maßnahme ausgesprochen hatte. „Was der ORF seinen Zuschauern aber vorenthalten hat, ist die Tatsache, dass dieser Lehrer in der linken Asyl-NGO ‚Train of Hope‘ tätig ist. Wieder einmal haben die Küniglberger Linksideologen also versucht, den Menschen einen Aktivisten als vermeintlich unabhängigen Experten zu verkaufen. Das ist die Uralt-Propagandamasche des ORF, die mit Journalismus rein gar nichts zu tun hat – und schon gar nicht mit öffentlich-rechtlichem!“, so Hafenecker.

Manipulationsskandale am laufenden Band wie dieser würden die dringende Notwendigkeit einer Totalreform des ORF samt Abschaffung der „Zwangssteuer“ immer deutlicher machen. „Von als Experten getarnten linken Polit-Aktivisten bis hin zu einer leitenden ORF-Mitarbeiterin, die sich als Freundin der verstorbenen Ärztin Kellermayr ausgab und sie in Wirklichkeit kaum kannte: Wenn es darum geht, seine Zuschauer manipulieren zu wollen und einer Geschichte den ,richtigen‘ politischen Spin zu geben, ist den Linksauslegern am Küniglberg keine Methode zu blöd. Die Menschen lassen sich davon aber nicht beeinflussen, sie haben diese üble Masche längst durchschaut und wollen daher auch nicht mehr für diese öffentlich-rechtliche Manipulationsdrehscheibe bezahlen müssen!“, so der freiheitliche Mediensprecher.