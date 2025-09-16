Grüne Wien/Pühringer: Rot-Pink lässt blinde und sehbehinderten Menschen im Stich

Wien (OTS) -

„Neuer Tag, neues Beispiel für das planlose Kürzen von Rot-Pink: Die Wiener Stadtregierung streicht blinden und sehbehinderten Menschen die bisher kostenlose Öffi-Karte und verlangt stattdessen künftig satte 300 Euro pro Jahr“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, zur bekanntgewordenen Streichung des kostenlosen Öffi-Tickets für blinde und sehbehinderte Menschen. „Der rote Vorschlaghammer trifft damit gezielt blinde und sehbehinderte Menschen. Dass die SPÖ ihr Vorgehen und die massive Öffi-Verteuerung in Wien als ‚sozial treffsicher‘ verteidigt, macht angesichts solcher Maßnahmen sprachlos“, so Pühringer und weiter: „Mit diesem herzlosen Vorgehen lässt Rot-Pink blinde und sehbehinderte Menschen im Stich, die ohnehin schon jeden Tag mit Barrieren zu kämpfen haben.“

Rot-Pink muss sofort einlenken

Die einkalkulierte Ersparnis für die Stadt dürfte laut Medienberichten bei rund 800.000 Euro liegen – ein Betrag der angesichts des Budgetdefizit Wiens in Milliardenhöhe verschwindend gering ist. „Was Rot-Pink hier macht, ist das Gegenteil von Inklusion und konterkariert jedes echte Bemühen um Barrierefreiheit in Wien. Die Stadtregierung muss sofort einlenken und diese Kürzung zurücknehmen“, so Pühringer abschließend.