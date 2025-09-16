- 16.09.2025, 14:25:02
- /
- OTS0127
Grüne Wien/Pühringer: Rot-Pink lässt blinde und sehbehinderten Menschen im Stich
Stadtregierung streicht blinden und sehbehinderten Menschen das gratis Öffi-Ticket – weiteres Beispiel für rücksichtslose und eiskalte Kürzungspolitik
„Neuer Tag, neues Beispiel für das planlose Kürzen von Rot-Pink: Die Wiener Stadtregierung streicht blinden und sehbehinderten Menschen die bisher kostenlose Öffi-Karte und verlangt stattdessen künftig satte 300 Euro pro Jahr“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, zur bekanntgewordenen Streichung des kostenlosen Öffi-Tickets für blinde und sehbehinderte Menschen. „Der rote Vorschlaghammer trifft damit gezielt blinde und sehbehinderte Menschen. Dass die SPÖ ihr Vorgehen und die massive Öffi-Verteuerung in Wien als ‚sozial treffsicher‘ verteidigt, macht angesichts solcher Maßnahmen sprachlos“, so Pühringer und weiter: „Mit diesem herzlosen Vorgehen lässt Rot-Pink blinde und sehbehinderte Menschen im Stich, die ohnehin schon jeden Tag mit Barrieren zu kämpfen haben.“
Rot-Pink muss sofort einlenken
Die einkalkulierte Ersparnis für die Stadt dürfte laut Medienberichten bei rund 800.000 Euro liegen – ein Betrag der angesichts des Budgetdefizit Wiens in Milliardenhöhe verschwindend gering ist. „Was Rot-Pink hier macht, ist das Gegenteil von Inklusion und konterkariert jedes echte Bemühen um Barrierefreiheit in Wien. Die Stadtregierung muss sofort einlenken und diese Kürzung zurücknehmen“, so Pühringer abschließend.
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR