Termine am 17. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
12.00 Uhr, PK „Innovation in Politics Awards 2025“ mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky, ECoD-Gründer Helfried Carl, Emma Williamson (UK) und Inese Suija-Markova (Lettland) (1., Rathaus, Top 319, Grauer Salon)
18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (20., Bezirksvorstehung, Brigittaplatz 10, Sitzungssaal 2.19)
