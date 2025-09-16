Grüne zu SPÖ Mietpreisbremse: Babler kündigt wieder einmal an – Mieten steigen weiter

Wien (OTS) -

„Heute erleben wir bereits die fünfte Pressekonferenz zur Ankündigung der Mietpreisbremse. Offenbar muss Vizekanzler Andreas Babler es so oft verkünden, bis er selbst daran glaubt, dass sie tatsächlich kommt“, reagiert die Wohnbausprecherin der Grünen, Nina Tomaselli, auf die heutige SPÖ-Pressekonferenz. „Fakt ist: Den Mieterinnen und Mietern wird eine Entlastung in Aussicht gestellt, die in der Realität fast nie eintreten wird“, ist sich Tomaselli sicher.

Tomaselli rechnet vor: „In den vergangenen 25 Jahren lag die Inflation lediglich vier Mal über drei Prozent“. Ab dort soll die Mietpreisbremse erst greifen. „Eine Mietpreisbremse, die erst ab dieser Schwelle greift, ist kein Schutz für die Menschen, sondern ein klassisches Bremsversagen“, hält Tomaselli fest.