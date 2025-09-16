Ortsdurchfahrt B 9 Fischamend

St. Pölten (OTS) -

Im Bezirk Bruck an der Leitha wurde die Fahrbahn der westlichen Ortseinfahrt von Fischamend im Zuge der Landesstraße B 9 auf einer Länge von rund 720 Metern erneuert. Der betreffende Bereich wurde in einer Stärke von zwölf Zentimetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer neun Zentimeter starken Tragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht wurde die Fahrbahn wiederhergestellt. Die Bauarbeiten führte die Firma Leyrer + Graf in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region aus. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung und für die Sanierung der Parkstreifen beliefen sich auf rund 220.000 Euro, wovon etwa 185.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 35.000 Euro auf die Gemeinde Fischamend entfallen.

Umgesetzt wurde das Projekt, da die Fahrbahn der westlichen Ortseinfahrt von Fischamend im Zuge der B 9 zuletzt aufgrund des Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Rissen, etc.) nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach. Aus diesen Gründen hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße B 9 von Kilometer 12,635 bis Kilometer 13,35 zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at