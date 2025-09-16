SPÖ-Moitzi: Mehr, neu und schnell – ÖBB-Fahrplan ist „historischer Schritt“

Wien (OTS) -

„Mit dem neuen ÖBB-Fahrplan setzen wir einen historischen Schritt für die Mobilität in Österreich. Besonders der Koralmtunnel als Herzstück der Südachse bringt die Bundesländer Kärnten und die Steiermark enger zusammen und sorgt für eine völlig neue Qualität im Bahnverkehr“, freut sich SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. ****

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Fahrplans ist die deutliche Ausweitung des Angebots: 330 neue Züge werden in den kommenden Jahren unterwegs sein, womit die Kapazitäten erheblich gesteigert werden. „Damit bieten die ÖBB ihren Fahrgästen mehr Komfort, mehr Pünktlichkeit und mehr Platz. Besonders erfreulich ist, dass auf der Südbahn mit dem Fahrplanwechsel nur mehr neues Zugmaterial unterwegs ist, nachdem in den letzten Jahren Großteiles altes Waggonmaterial auf der Südbahn eingesetzt wurde“, freut sich Moitzi über insgesamt 6,1 Milliarden Euro, die bis 2030 in neue Züge investiert werden.

Als Obersteirer ist Moitzi besonders wichtig: Die alte Südstrecke bleibt ein attraktives Angebot für die Bevölkerung. „Auch wenn der Wegfall von einem Großteil der Direktverbindungen nach Wien ein Wermutstropfen ist, werden in Zukunft deutlich mehr Züge auf der alten Südbahn verkehren. Die Parallelführung zur Koralmbahn bedeutet damit auch zusätzliche Verbindungen und stärkt die gesamte Region“, so Moitzi.

Moitzi abschließend: „Der neue Fahrplan, der Koralmtunnel und die massiven Investitionen in die Bahn sind ein großer Erfolg für alle Bahnreisenden."