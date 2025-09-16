  • 16.09.2025, 13:53:32
  • /
  • OTS0121

SPÖ-Moitzi: Mehr, neu und schnell – ÖBB-Fahrplan ist „historischer Schritt“

SPÖ-Verkehrssprecher begrüßt Stärkung der Südachse und sieht Rekordinvestitionen

Wien (OTS) - 

„Mit dem neuen ÖBB-Fahrplan setzen wir einen historischen Schritt für die Mobilität in Österreich. Besonders der Koralmtunnel als Herzstück der Südachse bringt die Bundesländer Kärnten und die Steiermark enger zusammen und sorgt für eine völlig neue Qualität im Bahnverkehr“, freut sich SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. ****

Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Fahrplans ist die deutliche Ausweitung des Angebots: 330 neue Züge werden in den kommenden Jahren unterwegs sein, womit die Kapazitäten erheblich gesteigert werden. „Damit bieten die ÖBB ihren Fahrgästen mehr Komfort, mehr Pünktlichkeit und mehr Platz. Besonders erfreulich ist, dass auf der Südbahn mit dem Fahrplanwechsel nur mehr neues Zugmaterial unterwegs ist, nachdem in den letzten Jahren Großteiles altes Waggonmaterial auf der Südbahn eingesetzt wurde“, freut sich Moitzi über insgesamt 6,1 Milliarden Euro, die bis 2030 in neue Züge investiert werden.

Als Obersteirer ist Moitzi besonders wichtig: Die alte Südstrecke bleibt ein attraktives Angebot für die Bevölkerung. „Auch wenn der Wegfall von einem Großteil der Direktverbindungen nach Wien ein Wermutstropfen ist, werden in Zukunft deutlich mehr Züge auf der alten Südbahn verkehren. Die Parallelführung zur Koralmbahn bedeutet damit auch zusätzliche Verbindungen und stärkt die gesamte Region“, so Moitzi.

Moitzi abschließend: „Der neue Fahrplan, der Koralmtunnel und die massiven Investitionen in die Bahn sind ein großer Erfolg für alle Bahnreisenden.“ (Schluss) mf/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright