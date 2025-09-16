  • 16.09.2025, 13:41:32
Aus Berlin: Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker

Sonderkonzert am Sonntag, dem 21. September, um 11.05 Uhr in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Nach der kurzfristigen Ausladung der Münchner Philharmoniker durch das Flanders Festival Gent gaben das Orchester und sein designierter Chefdirigent Lahav Shani gestern Abend (am Montag, dem 15. September, um 19.00 Uhr) ein Gastspiel im Rahmen des Musikfests Berlin. ORF III und ORF ON zeigen die Aufzeichnung des Zusatzkonzerts am Sonntag, dem 21. September, um 11.05 Uhr.

Auf dem Programm stehen ausdrucksstarke, romantische Werke: Stargeigerin Lisa Batiashvili interpretiert das virtuose Violinkonzert op. 61 von Ludwig van Beethoven. Anschließend folgen das Vorspiel und der „Liebestod“ aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

