MQ Freiraum: METABOLICA – Thomas Feuerstein

Wien (OTS) -

In einer umfassenden Einzelausstellung präsentiert Thomas Feuerstein im MQ Freiraum erstmals alle fünf Kapitel seines groß angelegten Werkzyklus. Seit vielen Jahren arbeitet der Künstler an METABOLICA, einem künstlerischen Forschungsprojekt, das die Schnittstellen von Kunst, Wissenschaft und Biotechnologie auslotet. Die Ausstellung führt die Besucher:innen in Feuersteins „Fabrik des Lebens“ und ermöglicht mittels raumgreifender Installationen ein Eintauchen in Themen wie Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeit und künstlerischer Praxis.

DIE FÜNF KAPITEL VON METABOLICA

Die fünf Kapitel des Werkzyklus METABOLICA führen durch verschiedene Stadien künstlerischer und biologischer Transformationen. Dabei spannt er den Bogen von der industriellen Moderne bis hin zu möglichen postfossilen Zukünften. Im ersten Kapitel, MOBY DICK, begegnen Besucher:innen der großen Skulptur HYDRA (2020). Diese erscheint zugleich wie ein Wal, ein U-Boot und ein Bioreaktor. In den grünen Schläuchen wachsen durch Photosynthese Algen (Chlorella vulgaris).

Im zweiten Kapitel werden Bakterien in einem zweistufigen Prozess kultiviert: In MS MOL (2021) vermehren sich die Bakterien, während in MR MOL (2021) der Biokunststoff PHB (Polyhydroxybutyrat) produziert wird.

Im dritten Kapitel RAFFINERIE wird PHB aus der bakteriellen Masse gewonnen und im vierten Kapitel der 3D-druckenden Maschine ANAKEL (2020–2024) zugeführt. Dabei entstehen Skulpturen, die an natürliche Formen wie Stalagmiten erinnern.

Das fünfte Kapitel, WHOLE DEARTH CATALOG & GOOD ROTTEN GOODS, nimmt Bezug auf den Whole Earth Catalog – ein Magazin der Gegenkultur zwischen 1968 und 1972 von Stewart Brand – und eröffnet eine Reflexion über den Wandel von Ressourcenknappheit hin zu einer visionären, kreislauforientierten Ökonomie.

Rund 100 Tuschezeichnungen sind Teil des Werkzyklus. Sie stellen grafisch mit Zitaten und Notizen die Denkweise des Kosmos von METABOLICA da. Die berühmte Micky Mouse von Walt Disney erscheint sowohl in den Zeichnungen als auch auf Spiegelobjekten. Feuerstein verbindet damit die Entstehung der ikonischen Comicfigur in den 1920er-Jahren mit dem Beginn der Petromoderne – einer Zeit, die von der Nutzung fossiler Energien geprägt ist und deren Folgen heute in der Klimakrise spürbar werden.

Thomas Feuerstein hinterfragt mit METABOLICA die Zusammenhänge zwischen Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeit und künstlerischer Schöpfung. Kunst wird hier nicht als abgeschlossenes Produkt verstanden, sondern als Teil eines intellektuellen, emotionalen und politischen Transformationsprozesses, der weit über symbolische und ikonische Repräsentationen hinausgeht. Die Ausstellung eröffnet neue Perspektiven auf die drängenden Fragen unserer Zeit und zeigt eindrucksvoll, wie Kunst und Wissenschaft zusammenwirken können.

„Thomas Feuerstein fordert das Publikum auf mehrfache Weise heraus – sowohl visuell als auch emotional. Die Ausstellung METABOLICA ist eine Art ‚Kreislauffabrik', in der Texte und Grafiken, Algen und Bakterien, Maschinen und Skulpturen, Bioreaktoren und 3D-Drucker zusammenwirken. Erstmals ist der Werkzyklus METABOLICA in seiner Gesamtheit im MQ Freiraum zu sehen" , so MQ Direktorin Bettina Leidl

Pressebilder und Pressemappe finden Sie auf unserer Website: www.mqw.at/presse

Ausstellungsdaten

METABOLICA – Thomas Feuerstein

MQ Freiraum | 18.09. bis 01.02.2026

Eröffnung: Mi 17.09., 19h

Kuratiert von Verena Kaspar-Eisert, Chefkuratorin

Ausstellungseröffnung METABOLICA – Thomas Feuerstein

Datum: 17.09.2025, 19:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: MQ Freiraum

Museumsplatz 1

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.mqw.at/mqfreiraum