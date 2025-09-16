NÖ Landesregierung bestellt neue Bezirkshauptfrau in Gmünd

St. Pölten (OTS) -

Mag. Renate Giller-Schilk wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung mit sofortiger Wirkung zur neuen Bezirkshauptfrau von Gmünd bestellt. Sie folgt damit Mag. Christian Pehofer nach, der im Juni des heurigen Jahres die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Baden übernommen hat.

Giller-Schilk wurde 1972 geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Im Jahr 1997 trat sie als Ausbildungsjuristin an der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf in den NÖ Landesdienst ein. Giller-Schilk bekleidete dort diverse Leitungsfunktionen, u.a. in der Straf- und Gewerbeabteilung oder auch in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Jugend und Soziales sowie in der Allgemeinen Verwaltung. Im Jänner 2021 wurde sie zur Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Hollabrunn bestellt, seit 2022 war Renate Giller-Schilk BH-Stellvertreterin in Tulln.

Vorgänger Christian Pehofer trat 2004 als Bautechniker in der Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung, in den NÖ Landesdienst ein. Er bekleidete u.a. die Funktion des Bezirkshauptmann-Stellvertreters in Scheibbs und St. Pölten und war ab März 2023 Bezirkshauptmann in Gmünd.