  • 16.09.2025, 13:03:32
  • /
  • OTS0111

ÖGB-Schuberth: „Wir brauchen Mietentlastung ohne Ausnahmen”

Private Mieten steigen am stärksten – Mietpreisbremse muss für alle gelten

Wien (OTS) - 

„Leistbares Wohnen darf kein Privileg sein. Eine Mietpreisbremse muss für alle Mieterinnen und Mieter gelten – unabhängig vom Vertrag“, fordert ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth einmal mehr. Der im Frühjahr beschlossene Mietenstopp sei zwar ein erster Schritt, lasse insbesondere aber jene im privaten Bereich weiter ungeschützt.

„Private Mieten sind in den letzten 15 Jahren fast doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Wer echte Entlastung will, darf keine halben Sachen machen“, so Schuberth. Ein genereller Mietpreisdeckel von maximal zwei Prozent sei notwendig, ebenso wie mehr Mittel für den gemeinnützigen Wohnbau. Zudem wird ein Ende der Befristungen gefordert.

Ausnahmen soll es für Privatpersonen geben dürfen. Befristungen treiben die Preise - befristete Mietwohnungen sind dabei im Schnitt um etwas mehr als 150 Euro teurer als unbefristete. Im privaten Segment ist jeder zweite Vertrag befristet. Bei Neuverträgen sind drei von vier befristetet. Der Preisdruck durch Befristungen muss gestoppt werden.

Angesichts hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten drängt Schuberth auf rasches Handeln: „Energie, Lebensmittel und Wohnen sind die größten Preistreiber. Die Regierung darf nicht länger zögern.“

Rückfragen & Kontakt

Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright