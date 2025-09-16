FPÖ Wien fordert „Aufklärung“ bei U2/U5-Bau

Wien (OTS) -

Die Wiener FPÖ hat heute, Dienstag, eine Pressekonferenz im Rathaus zum Bau der U2/U5 abgehalten und eine Anfrage dazu im Zuge der kommenden Gemeinderatssitzung angekündigt. Der nicht amtsführende Stadtrat Dominik Nepp kritisierte den „Umgang der Stadtregierung mit Planung, Kosten und Vergabe“. Nepp sprach von einem „Versagen der Wiener Linien und einem politischen Kontrollversagen“.

Nepp befürchtete eine „Kostenexplosion“ bei diesem U-Bahn-Bauprojekt und einen „Baustopp nach der ersten Phase“. So hätte sich laut FPÖ die ursprünglich für den U2/U5-Ausbau veranschlagte Summe verdreifacht. Ursprünglich seien zwei Milliarden Euro Gesamtkosten vorgesehen worden, offiziell würden die veranschlagten Gesamtkosten für den U2/U5-Bau derzeit bei 6,4 Milliarden Euro liegen. Außerdem sei laut Nepp zu befürchten, dass Wien die Budgetüberschreitungen selbst tragen müsse – da eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund ohne Einbezug der Valorisierung und ohne Kalkulation von möglichen Kostenüberschreitungen abgeschlossen worden sei.

Bereits Ende 2024 hatte die FPÖ ein Prüfansuchen zum Thema an den Stadtrechnungshof gestellt. Nun kommt eine Anfrage mit 46 Fragen dazu im Gemeinderat. Darunter ist u.a. eine Frage nach den Gesamtkosten und danach, wie das Projekt weitergeführt werden soll. Die Wiener FPÖ fordert ein „Bekenntnis der Stadt Wien zum vollständigen Ausbau des U2/U5-Projekts“. FPÖ-Gemeinderat Klemens Resch forderte außerdem eine „Aufklärung und ein Ende der Intransparenz“.

