Die Kooperationsvereinbarung zwischen den niederösterreichischen Sozialpartnern Arbeiterkammer (AK NÖ) und Wirtschaftskammer (WKNÖ) mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PHNÖ) ist nun um weitere drei Jahre verlängert worden. Dabei geht es einerseits um Masterlehrgänge für Lehrkräfte, um Berufsorientierung an Schulen zu etablieren bzw. auszubauen, und anderseits um wissenschaftliche Erhebungen zum Thema. Während in der abgelaufenen Kooperationsperiode die Bildungs- und Berufsorientierung an NÖ Volksschulen im wissenschaftlichen Fokus stand, wird in den nächsten drei Jahren auch ein eigener KI-Schwerpunkt gesetzt.

Im Rahmen eines Pressegesprächs informieren die beteiligten Institutionen über die aktuellen Studienergebnisse und bieten gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Projekte, die allesamt zum Ziel haben, jungen Menschen frühzeitig Orientierung und Perspektiven in Bezug auf die spätere Berufswahl eröffnen zu können.



Kooperation verlängert: Sozialpartner und Pädagogische Hochschule NÖ setzen auf KI und Berufsorientierung

