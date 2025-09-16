- 16.09.2025, 12:53:36
Kooperation verlängert: Sozialpartner und Pädagogische Hochschule NÖ setzen auf KI und Berufsorientierung
Die Kooperationsvereinbarung zwischen den niederösterreichischen Sozialpartnern Arbeiterkammer (AK NÖ) und Wirtschaftskammer (WKNÖ) mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PHNÖ) ist nun um weitere drei Jahre verlängert worden. Dabei geht es einerseits um Masterlehrgänge für Lehrkräfte, um Berufsorientierung an Schulen zu etablieren bzw. auszubauen, und anderseits um wissenschaftliche Erhebungen zum Thema. Während in der abgelaufenen Kooperationsperiode die Bildungs- und Berufsorientierung an NÖ Volksschulen im wissenschaftlichen Fokus stand, wird in den nächsten drei Jahren auch ein eigener KI-Schwerpunkt gesetzt.
Im Rahmen eines Pressegesprächs informieren die beteiligten Institutionen über die aktuellen Studienergebnisse und bieten gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Projekte, die allesamt zum Ziel haben, jungen Menschen frühzeitig Orientierung und Perspektiven in Bezug auf die spätere Berufswahl eröffnen zu können.
Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:
Der Rektor der Pädagogischen Hochschule NÖ, Uni.-Prof. Erwin Rauscher
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker
AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser
Dr.Sabine Zenz, Leiterin des Zentrums Quereinstieg-Berufe an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich
Wir bitten um Anmeldung bis 21. September 12 Uhr, unter: martina.raab@ph-noe.ac.at
Datum: 22.09.2025, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ)
Campus Baden, Mühlgasse 67
2500 Baden
Österreich
