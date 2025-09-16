Vorhang auf für „Michael Mittermeier – Live auf der Bühne #13“

Wien (OTS) -

Was hat es mit dem Aberglauben rund um die Nummer 13 wirklich auf sich? ORF 1 und ORF ON präsentieren am Freitag, dem 19. September 2025, um 20.15 und 21.05 Uhr „Michael Mittermeier – Live auf der Bühne #13“, der die Unglückszahl passend zum Titel noch einmal genauer unter die Lupe nimmt. Mit jeder Menge guter Laune geht es auch um 22.00 Uhr weiter, wenn „Was gibt es Neues?“ mit einer „Classics“-Ausgabe wieder die witzigsten Sendungen, interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus den vergangenen Jahren Revue passieren lässt. Ein „Maschek“-Dacapo steht danach um 22.45 Uhr auf dem Programm.

„Michael Mittermeier – Live auf der Bühne #13“ (Freitag, 19. September, 20.15 und 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Michael Mittermeier macht das Dutzend mehr als voll: Programm Nummer 13! Passend zum Titel beschäftigt sich der Comedian mit der Unglückszahl 13 und räumt Platz für alle ein, die keine Angst haben, im Flugzeug in Reihe 13 zu sitzen. Fürchtet euch nicht, denn God is a Comedian, but the Devil’s got Funny Bones.