  • 16.09.2025, 12:31:35
  • /
  • OTS0103

Europäische Mobilitätswoche: Österreichs Verkehrsverbünde ermöglichen klimafreundliche Mobilität

Von Tirol bis Kärnten – im Rahmen der EMW 2025 laden VVT, IVB, SVV, OÖVV und VVK mit Gratisaktionen und Mitmachangeboten zum Umsteigen ein.

Wien (OTS) - 

Unter dem Motto „Mobilität für alle“ machen Verkehrsverbünde in fünf Bundesländern die Öffis im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16.–22. September 2025) sichtbar und erlebbar:

  • Tirol (VVT & IVB): Am 21. und 22. September können VVT-Jahresticket und Semsterticket-Besitzer:innen bis zu drei Freund:innen gratis mitnehmen. Die IVB ergänzen das Angebot mit Mitmachaktionen in Innsbruck.

  • Salzburg (SVV): Rund um den Rupertikirtag sind Bus und Bahn vom 19. bis 24. September im ganzen Bundesland kostenlos nutzbar.

  • Oberösterreich (OÖVV): Im Stadt- und Citybusverkehr (außer Linz/Wels/Steyr) ist der ÖPNV während der Europäischen Mobilitätswoche gratis.

  • Kärnten (VVK): Die Umsteigertage vom 16.–22. September 2025 ermöglichen freie Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland.

Diese Verbünde sind langjährige EMW-Partner und zeigen damit eindrucksvoll: nachhaltige Mobilität ist alltagstauglich, attraktiv und für alle da. Weitere Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche finden Sie hier.

Die Europäische Mobilitätswoche vereint 2025 über 2.500 Städte und Gemeinden in ganz Europa – davon mehr als 500 in Österreich. Mit ihrem Engagement treiben die Verkehrsverbünde den Wandel zu nachhaltiger Mobilität aktiv voran.

Rückfragen & Kontakt

Josefine Hüttisch, P&B Agentur für Kommunikation, Telefon: +43 676
313 9870, E-Mail: huettisch@pbagentur.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PIK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright