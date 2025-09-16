Europäische Mobilitätswoche: Österreichs Verkehrsverbünde ermöglichen klimafreundliche Mobilität

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Mobilität für alle“ machen Verkehrsverbünde in fünf Bundesländern die Öffis im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche (16.–22. September 2025) sichtbar und erlebbar:

Tirol (VVT & IVB): Am 21. und 22. September können VVT-Jahresticket und Semsterticket-Besitzer:innen bis zu drei Freund:innen gratis mitnehmen. Die IVB ergänzen das Angebot mit Mitmachaktionen in Innsbruck.

Salzburg (SVV): Rund um den Rupertikirtag sind Bus und Bahn vom 19. bis 24. September im ganzen Bundesland kostenlos nutzbar.

Oberösterreich (OÖVV): Im Stadt- und Citybusverkehr (außer Linz/Wels/Steyr) ist der ÖPNV während der Europäischen Mobilitätswoche gratis.

Kärnten (VVK): Die Umsteigertage vom 16.–22. September 2025 ermöglichen freie Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland.

Diese Verbünde sind langjährige EMW-Partner und zeigen damit eindrucksvoll: nachhaltige Mobilität ist alltagstauglich, attraktiv und für alle da. Weitere Aktionen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche finden Sie hier.

Die Europäische Mobilitätswoche vereint 2025 über 2.500 Städte und Gemeinden in ganz Europa – davon mehr als 500 in Österreich. Mit ihrem Engagement treiben die Verkehrsverbünde den Wandel zu nachhaltiger Mobilität aktiv voran.